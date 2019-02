Odświeżona aplikacja Gmail na Androida i iOS

Nowa wersja aplikacji do poczty elektronicznej od Google przynosi odświeżony interfejs zaprojektowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi Material Design. Amerykańska firma dokonała tego typu zmian w przeglądarkowej wersji serwisu, jednak trzeba było trochę poczekać zanim zmiany trafiły na smartfony.

Zmiany w wyglądzie dotyczą nie tylko kolorów przypisanych do odpowiednich alertów, ale również samej czcionki - od teraz jest to Google Sans. Pod względem konfiguracji oraz ustawień nic się nie zmienia, tak więc nie ma obaw do tego, iż do nowej aplikacji będzie ciężko się przyzwyczaić.

Aktualizacja Gmaila na Androida oraz iOS przebiega etapami.