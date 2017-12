Odświeżone projektory Vivitek

Uniwersalne projektory multimedialne znakomicie sprawdzają się w zastosowaniach edukacyjnych i biznesowych. Urządzenia Vivitek z serii D200 łączą dodatkowo niewielkie gabaryty i wagę nie przekraczająca 2,6kg. Mogą być bez przeszkód przenoszone miedzy salami szkoleniowymi czy stanowić wsparcie na biznesowych prezentacjach. Połączenie technologii DLP i BrilliantColor gwarantuje obraz wysokiej jakości zapewniając optymalny poziom czerni oraz żywe kolory.

Odświeżona seria projektorów Vivitek łączy jasność do 3500 ANSI lumenów ze współczynnikiem kontrastu na poziomie 15 000:1. Do atutów należą liczne złącza, w tym dwa porty HDMI, a także wbudowany głośnik o mocy 2W. Długa żywotność lampy - do 10 000 godzin - zapowiada efektywne użytkowanie przy niskim całkowitym koszcie posiadania (TCO).

Do wyboru jest pełen wachlarz rozdzielczości wyświetlanego obrazu - w tym SVGA (DS262), XGA (DX281-ST; DX263), WXGA (DW282-ST; DW265) i FullHD 1080p (DH268). Producent proponuje urządzenia ze standardowym obiektywem oraz krótkoogniskowe, które wyświetlają 100" obraz z odległości około 110 - 125 cm.

Standardowa gwarancja wynosi 3 lata na projektor, 1 rok lub 1000 godzin na lampę. Niektóre modele mogą zostać zakupione z dodatkową gwarancją edukacyjną dla szkół, która wynosi 5 lat na projektor i 3 lata lub 2000 godzin na lampę. Warunkiem skorzystania z tego rodzaju rozszerzonej gwarancji jest zarejestrowanie produktu w ciągu 90 dni od dokonania zakupu.