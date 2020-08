Odszedł Russell Kirsch, wynalazca piksela

Skan fotografii

Russell Kirsch miał zaledwie 27 lat, kiedy postanowił przenieść zdjęcie swojego malutkiego synka do komputera. Tym samym stał się pierwszym człowiekiem w historii, który stworzył cyfrowy skan komputerowy fotografii, stając się wynalazcą tego, co dziś nazywamy pikselami.

Pomogło mu w tym to, że był jedną z niewielu osób upoważnionych do pracy przy standardowym elektronicznym komputerze automatycznym (SEAC), pierwszym programowalnym tego typu urządzeniu w Stanach Zjednoczonych. SEAC był rewolucyjny jak na swoje czasy i używany do różnych celów, w tym do rozliczania ubezpieczeń społecznych, logistyki sił powietrznych i obliczeń związanych z bombą wodorową.

Ale Kirschowi to nie wystarczało. Patrząc na przyniesioną do biura fotografię, na której siedzi z synkiem w ramionach, zadał sonie pytanie: co by się stało, gdyby komputer mógł widzieć świat tak, jak my? Wkrótce fotografia ta posłużyła jako podstawa wykonania pierwszego skanu cyfrowego zdjęcia.

Proces

Kirsch wraz z kolegami napisali program, który miał przetworzyć zdjęcie umieszczone w skanerze. Cały obraz zawierał więcej informacji niż komputer był w stanie przetworzyć, więc badacz wyciął jego mały kawałek, przedstawiający tylko twarz dziecka. Następnie przepuścił go przez skaner i program, stworzony przez siebie i swoich współpracowników.

Technologia wymagała wielokrotnego przetwarzania skanów na wielu poziomach, aby uzyskać skalę szarości. Maska montowana między fotografią a bębnem odbijającym światło tworzyła kwadratowe piksele, a te ukazywały obraz cyfrowy.

Zdjęcie zostało przekształcone w obraz o wymiarach 176 na 176 pikseli. Dzięki wkładowi Kirscha w opracowanie cyfrowych skanów i przetwarzania pikseli powstały podwaliny do stworzenia algorytmów, stosowanych teraz głównie do wykonywania, przenoszenia i przechowywania obrazów cyfrowych.

Rozwój

Kirsch nie zakończył swojej pracy na skanach i pikselach. Skupił się też na innych zagadnieniach, m.in. opracowywał wczesne formy sztucznej inteligencji. Po przejściu na emeryturę badacz wciąż pracował nad swoim konspektem pikseli adaptacyjnych, które miałyby umożliwić pozyskiwanie wyraźniejszych obrazów przy niższych rozdzielczościach.

Z opracowania Kirscha skorzystało chociażby NASA, wykorzystując piksele podczas prac nad misjami kosmicznymi. Odkrycie Kirscha w zasadzie stworzyło fotografię cyfrową, bo do dzisiaj są w niej wykorzystywane odkryte w 1957 r. przez badacza piksele.

fot. Wikimedia