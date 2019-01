Odtwarzacze UHD Blu-ray Panasonica

Obywa odtwarzacze są zgodne z technologią Dolby Atmos. System Dolby Atmos to nie tylko konwencjonalny dźwięk przestrzenny. Używa się w nim również kanałów wertykalnych, które służą do precyzyjnego lokowania dźwięków lub odgłosów poszczególnych obiektów znajdujących się na wysokości uszu lub powyżej nich.Użytkownik odtwarzaczy Panasonic Ultra HD z 2019 roku może również obejrzeć zawartość pliku wideo w jakości 4K (MP4) z aparatu fotograficznego lub kamery cyfrowej, a także wyświetlać obrazy w formacie JPEG w rozdzielczości 4K, aby przywołać wspomnienia z wakacyjnych wyjazdów i podziwiać uchwycone w kadrze naturalne piękno.

Oprócz tradycyjnych formatów MP3/AAC/WMA obsługują również inne pliki muzyczne wysokiej jakości, np. DSD (11,2/5,6/2,8 MHz), ALAC, FLAC, WAV i AIFF. Wystarczy podłączyć odtwarzacz do domowego systemu audio, aby cieszyć się muzyką o niezrównanej jakości studyjnej.



Modele z serii UB450 i UB159 wyposażono w podwójne wyjścia HDMI do rozdzielania i osobnego nadawania sygnału telewizyjnego (wideo 4K) oraz dźwięku do wzmacniacza. Rozdzielenie sygnałów audio i wideo pozwala wyeliminować niepożądane szumy, co gwarantuje najwyższą jakość odtwarzanego dźwięku. Odtwarzacz obsługuje również najnowsze formaty dźwięku przestrzennego, w tym Dolby Atmos*. W połączeniu z systemem audio, obsługującym ścieżki dźwiękowe w formacie Dolby Atmos, pozwala to uzyskać najbardziej pochłaniającą użytkownika scenę dźwiękową.

Główne cechy i funkcje odtwarzacza DP-UB450

Wysokiej jakości obraz

· Odtwarzanie płyt Ultra HD Blu-ray (4K/HDR)

· Obsługa technologii dynamicznych metadanych HDR10+

· Obsługa technologii Dolby Vision

· Wyjście 4K 60p / 50p / 4:4:4

· Wyświetlanie/odtwarzanie plików wideo 4K / 4K JPEG

· Odtwarzanie płyt Blu-ray Full HD 3D

Wysokiej jakości dźwięk

· Odtwarzanie dźwięku o wysokiej jakości [DSD (11,2/5,6/2,8 MHz), ALAC, FLAC, WAV, AIFF]

· Twin HDMI Pure AV (dwa oddzielne wyjścia)

· Cyfrowe wyjście audio (koncentryczne)

Główne cechy odtwarzacza DP-UB159

Wysokiej jakości obraz

· Odtwarzanie płyt Ultra HD Blu-ray (4K/HDR)

· Obsługa technologii dynamicznych metadanych HDR10+

· Wyjście 4K 60p / 50p / 4:4:4

· Wyświetlanie/odtwarzanie plików wideo 4K / 4K JPEG

· Odtwarzanie płyt Blu-ray Full HD 3D

Wysokiej jakości dźwięk

· Odtwarzanie dźwięku o wysokiej jakości [DSD (11,2/5,6/2,8 MHz), ALAC, FLAC, WAV, AIFF]

· Twin HDMI Pure AV (dwa oddzielne wyjścia)

· Cyfrowe wyjście audio (koncentryczne)

Główne cechy odtwarzaczy DP-UB150/154

Wysokiej jakości obraz

· Odtwarzanie płyt Ultra HD Blu-ray (4K/HDR)

· Obsługa technologii dynamicznych metadanych HDR10+

· Wyjście 4K 60p / 50p / 4:4:4

· Wyświetlanie/odtwarzanie plików wideo 4K / 4K JPEG

· Odtwarzanie płyt Blu-ray Full HD 3D

Wysokiej jakości dźwięk

· Odtwarzanie dźwięku o wysokiej jakości [DSD (11,2/5,6/2,8 MHz), ALAC, FLAC, WAV, AIFF]