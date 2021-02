Odtwarzamy pliki SWF

Kronika zapowiedzianej śmierci

O tym, że właściciel praw do technologii Flash – firma Adobe – zamierza porzucić własny format multimedialny, wiadomo było od lipca 2017 roku. Koncern wyznaczył nieprzekraczalny termin (31 grudnia 2020 roku), po którym żadne poprawki do odtwarzacza Flasha nie miały być już dostarczane. Z kolei 12 stycznia 2021 roku przestał działać Flash Player oraz wszystkie oficjalne wtyczki Flasha do przeglądarek WWW. Zadbali o to programiści odpowiedzialni za odtwarzacz – wbudowali do jego ostatnich wydań odpowiedni wyłącznik czasowy.

Życie po życiu

Wiele osób ma jednak wciąż kolekcje plików SWF zawierających gry albo animacje opracowane z wykorzystaniem technologii Flash. Na pozór są one zbędnym balastem na dysku; w rzeczywistości wciąż da się je uruchomić – i to na dwa sposoby.

O pierwszej metodzie pisaliśmy wcześniej: wystarczy przekazać pliki portalowi Internet Archive i poczekać, aż umieści on obiekty Flasha na własnej podstronie, pozwalając je uruchamiać za pośrednictwem specjalnego emulatora.

Drugi sposób jest zapewne bardziej atrakcyjny z punktu widzenia większości osób dysponujących plikami SWF. Należy skorzystać z odtwarzacza dostarczonego przez... firmę Adobe. Mowa o tym samym koncernie, który całkiem niedawno umieścił bombę zegarową we własnym Flash Playerze.

Chodzi o to, że wciąż istnieje (i jest oficjalnie udostępniana!) wersja odtwarzacza Flasha przeznaczona dla programistów. Można ją znaleźć na stronie Adobe Flash Player Support Center:

Oprogramowanie przygotowano w wariantach dla systemów Windows, macOS i Linux. W każdym przypadku do pobrania mamy dwa narzędzia: odtwarzacz z debugerem lub bez niego. Po uruchomieniu któregokolwiek pobranego pliku zobaczymy okno odtwarzacza:

Aplikację obsługuje się tak samo jak każdy program: po wydaniu komendy Plik | Otwórz należy podać lokalizację materiału w formacie SWF (wpisując adres URL albo wskazując plik na dysku lokalnym):

Oto efekt wywołania programu zapisanego w serwisie Internet Archive pod adresem https://archive.org/download/pacman_flash_202011/pacman.swf:

Tytułu nie podajemy, każdy go zna. A tak wygląda gra Mahjongg uruchomiona z pliku SWF zapisanego na dysku lokalnym:

Zwolennikom życia na krawędzi polecamy natomiast jedną ze starszych wersji Flasha. Można znaleźć ją dzięki serwisowi WebArchive.

fot. Adobe, Internet Archive, Miniclip, Newgrounds