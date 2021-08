Oficjalny start usługi WWW

Dzień 6 sierpnia 1991 roku przyjmuje się oficjalnie za moment narodzin usługi World Wide Web.

WWW to usługa internetowa, podobnie jak poczta elektroniczna albo Usenet. To ogólnoświatowe i ogólnodostępne, zdecentralizowane medium informacyjne, z którego może skorzystać czynnie i biernie każdy, kto ma dostęp do internetu. WWW jest zbiorem powiązanych ze sobą zasobów połączonych odsyłaczami (linkami) i opisanych za pomocą URL-i (Uniform Resource Locator) – ujednoliconego formatu określania lokalizacji zasobów i wykorzystujących „nakładkę" na podstawowy protokół internetowy IP, zwaną protokołem HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Podana na wstępie data jest właściwie tylko symbolem, ponieważ pierwszy serwer WWW i pierwsza strona WWW funkcjonowały już od stycznia 1991 roku – ale niemal nikt o tym nie wiedział. Strona ta - w niezmienionej postaci – działa do dzisiaj pod adresem http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html*). Właśnie 6 sierpnia 1991 roku pomysłodawca WWW, Tim Berners-Lee, zamieścił na forum dyskusyjnym alt.hypertext informację o istnieniu nowej usługi, zapraszając użytkowników do korzystania z niej i zgłaszania uwag, wykrytych błędów, sugerowania poprawek oraz ulepszeń. No i to się zaczęło...

Do października 1993 r. w sieci było już ponad pięćset serwerów WWW. W połowie 1994 roku w internecie istniało nieco ponad 2700 stron WWW. W 2004 roku było ich ponad 51 milionów. W 2021 liczba ta osiągnęła 1,8 miliarda.

*) Należy zaznaczyć, że strona nie funkcjonuje nieustannie od 1991 roku - na pewien czas ją ją zamknięto, ale po kilku latach została reanimowana.

fot. Pete Linforth – Pixabay