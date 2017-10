Oglądaj filmy razem z Asustorem

Choć producent starał się, by NAS-y można było obsługiwać w różny sposób, zarówno z poziomu komputera, jak i smartfona to nic nie zastąpi poczciwego pilota. W przypadku seansu filmowego, kiedy użytkownik chce zasiąść na wygodnej kanapie z miską popcornu w rękach, pilot do zdalnego sterowania to rozwiązanie idealne. Na szczęście Asustor pomyślał o takim ułatwieniu.

Specjalny kontroler AS-RC12 pozwala sterować NAS-em tak, jak gdyby korzystało się z normalnego pilota. Urządzenie pozwala cofać i przewijać do przodu, regulować głośność, czy w prosty sposób zmieniać ustawienia, i to bez ruszania się z kanapy.

Pilot AS-RC12 jest kompatybilny z następującymi modelami NAS-ów, dostępnymi w Polsce: AS7004T, AS7008T, AS7010T, AS6102T, AS6104T, AS6202T, AS6204T, AS6208T, AS6210T, AS3102T, AS3104T, AS3202T, AS3204T, AS6302T, AS6404T.