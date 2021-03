Ogólnodostępny komputer kwantowy już działa

Kwanty open source?

Do dyspozycji naukowców został właśnie oddany darmowy komputer kwantowy QSCOUT. Obliczenia z jego wykorzystaniem będą mogli wkrótce wykonać przedstawiciele dowolnego ośrodka akademickiego, jeżeli tylko są one prowadzone w ramach projektów badawczych. Sprzęt udostępniono w pierwszej kolejności członkom zespołu naukowego z Uniwersytetu w Indianie i testy przebiegły pomyślnie. Dostępem do maszyny zarządza firma Sandia National Laboratories, która skonstruowała ją dzięki wsparciu z grantów naukowych.

Zdalnie z każdego zakątka

By umożliwić darmowe korzystanie z komputera, firma opracowała system zapewniający zdalny dostęp do urządzenia. Dzięki temu maszyna posłuży również naukowcom z odległych rejonów, jeżeli tylko wyrażą taką chęć. Kolejki mogą być jednak dość spore, bo projekt jest przełomowy zwłaszcza ze względu na pełną darmowość i zastosowaną technologię uwięzionych jonów. To specjalne rozwiązanie, które sprawia, że komputer jest w stanie pracować przy wyższych temperaturach niż przeciętna maszyna kwantowa.

Plany na przyszłość

Nim QSCOUT trafi „pod strzechy”, firma musi przeprowadzić jeszcze kilka testów, w ramach których będzie na razie udostępniać maszynę pomniejszym organizacjom. System w najbliższym czasie sprawdzą jeszcze naukowcy z IBM, Oak Ridge National Laboratory oraz zespoły badawcze uniwersytetów z Nowego Meksyku i Kalifornii.

Naukowcy zainteresowani dołączeniem do testów platformy już teraz mogą zgłaszać się do Sandii, a na wiosnę, kiedy skończą się zaplanowane próby, firma obiecała ogłosić dalszy harmonogram. By móc dopuścić do komputera większe grono naukowców, niezbędne będzie jednak stopniowe zwiększanie jego mocy. Możliwości maszyny to obecnie 3 kubity, ale badacze chcą w ciągu 3 lat zwiększyć ją do 32 kubitów.

fot. Sandia