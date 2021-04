Ogromny wyciek danych z portalu LinkedIn

Ponad 500 milionów osób

LinkedIn, jeden z najpopularniejszych portali społecznościowych dla pracowników i pracodawców, poinformował właśnie o wycieku danych 500 milionów użytkowników. Jest to około 2/3 całej społeczności. Na platformie zarejestrowano ok. 740 milionów kont. O sprawie poinformował serwis CyberNews, który odkrył wystawioną w internecie na sprzedaż bazę z wykradzionymi danymi.

W wycieku mają znajdować się takie informacje jak imiona i nazwiska, adres e-mailowe, numer telefonu oraz miejsce zatrudnienia. By uwiarygodnić wyciek, hakerzy udostępnili bez opłat około 2 miliony rekordów. Za całą bazę włamywacze żądają kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Osoby stojące za odkryciem wycieku uspokajają, że przestępcom nie udało się pozyskać bazy loginów i haseł.

Prawdziwa motywacja

To nie jedyny problem, z jakim boryka się w ostatnim czasie LinkedIn. Jeszcze przed ujawnieniem wycieku pojawiły się doniesienia o wielu próbach ataków phishingowych z wykorzystaniem wirusa „more_eggs”. Jest on rozsyłany w spreparowanych wiadomościach, udających e-maile sieci LinkedIn. Ofiara znajduje w załączniku plik o nazwie nawiązującej do jej obecnego stanowiska pracy. Szkodliwe oprogramowanie ma przechwytywać hasła do bankowości.

Niewykluczone, że obie te sprawy mają ze sobą ścisły związek.

fot. Pixabay