Okiem ekspertów: 5G „znacząco rozszerzy” pole ataku na IoT

- Korea Południowa zakończyła podobno w ubiegłym miesiącu pierwsze udane wdrożenia 5G, a trzej główni dostawcy infrastruktury twierdzą, że dysponują dziesiątkami tysięcy stacji bazowych. W sektorze telekomunikacyjnym dominuje obecnie pięć firm skupiających się na technologii 5G, są to Huawei, ZTE, Nokia, Samsung i Ericson. Poza wykorzystaniem przez operatorów telefonii komórkowej, nowa technologia jest również przygotowana do zastosowania w sieciach prywatnych IoT, sieciach korporacyjnych i systemach komunikacyjnych o znaczeniu krytycznym - wyjaśnia Mariusz Politowicz, inżynier techniczny Bitdefender z firmy Marken Systemy Antywirusowe - Także w Polsce temat sieci 5G jest żywo dyskutowany. To również jeden z głównych tematów, którymi ma zająć się obecny rząd na najbliższych posiedzeniach. Chodzi mianowicie o nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, nazywanej potocznie "megaustawą" - dodaje

Według przeprowadzonych w globalnej skali, przez Business Performance Innovation Network, we współpracy z A10 Networks, nowych badań ankietowych wśród specjalistów IT i kadry zarządzającej firm oferujących usługi telekomunikacyjne, łączność 5G zapewni wiele nowych rozwiązań w obszarze IoT, obejmujących zarówno potrzeby ludności jak i środowisk przemysłowych oraz korporacyjnych.

Celem raportu jest wykazanie, że w sytuacji agresywnego marketingu promującego technologię 5G, najważniejszym do rozwiązania problemem staje się bezpieczeństwo. 67% respondentów planuje wdrożenie pierwszych komercyjnych sieci 5G w ciągu najbliższych 18 miesięcy, a kolejne 20% zrobi to w ciągu dwóch lat.

94% spodziewa się, że wprowadzane urządzenia IoT, wraz aplikacjami o znaczeniu krytycznym, będą miały istotny wpływ na bezpieczeństwo i niezawodność sieci 5G, ze względu na znaczący wzrost generowanego ruchu sieciowego. Natomiast 79% twierdzi, że 5G brane jest pod uwagę w bieżących inwestycjach w bezpieczeństwo.

Jednym z podstawowych kroków w kierunku zabezpieczenia ruchu 5G będzie aktualizacja zapór sieciowych Gi/SGi. Jak dotąd zrobił to zaledwie jeden na dziesięciu operatorów.

Najważniejszymi czynnikami napędzającymi rozwój 5G są - według raportu - inteligentne miasta (60%), automatyka przemysłowa i „inteligentna produkcja" (43%), szybka łączność (39%), stała sieć bezprzewodowa (37%) i pojazdy autonomiczne (35%).

Jednocześnie największe znaczenie dla bezpieczeństwa ma zabezpieczenie warstwy rdzenia sieci oraz ochrona przed atakami DDoS. 63% respondentów uznało zaawansowaną ochronę DDoS za najważniejszą sferę bezpieczeństwa w sieciach 5G, podczas gdy prawie wszyscy (98%) respondenci stwierdzili, że zabezpieczenie warstwy rdzenia sieci jest - w przypadku wdrażania technologii 5G - bardzo ważne (72%) lub ważne (26%).

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL