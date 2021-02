Okulary AR według Samsunga

WalkingCat, użytkownik Twittera znany jako dostawca raczej wiarygodnych informacji na temat planowanych gadżetów, opublikował na własnej osi czasu dwa klipy pokazujące koncepcyjne okulary AR Samsunga.

Urządzenie o nazwie Samsung Glasses Lite przedstawiane jest w pierwszym filmie kolejno jako wirtualny ekran służący do grania, telewizor, wyświetlacz komputera, monitor wykorzystywany w czasie połączeń wideo, automatycznie przyciemniane okulary przeciwsłoneczne, a także gadżet pozwalający oglądać obraz rejestrowany przez drona. Całość jest sterowana za pomocą smartwatcha.

and..... this is the 3D holographic version https://t.co/PXDAHjDNWb