Okulary Snapchata trafiły do Polski

Te z pozoru zwyczajne okulary przeciwsłoneczne posiadają wbudowaną kamerkę, niewielką pamięć, Bluetooth i WiFi. Ich zadaniem jest uwiecznianie wybranych chwili dokładnie w taki sposób, jak widzi sam użytkownik.

Spectacles posiadają kamerę o nieznanej specyfikacji, ale o szerokim kącie, obejmującym obraz w zakresie 115 stopni. Znalazło się też miejsce dla diod doświetlających, które, co ciekawe, nie odpowiadają za doświetlanie scenerii, a informują osoby znajdujące się w pobliżu, że trwa nagrywanie.

Z boku oprawki znajduje się przycisk, którym można aktywować nagrywanie maksymalnie 10-sekundowego klipu wideo, który automatycznie wysyła go do aplikacji w telefonie. Co ciekawe, obraz ma okrągły format, co w opinii twórców sprawia, że jest jeszcze bardziej realistyczny. Spectacles można zamawiać przez stronę producenta. Okulary zostały wycenione na 629 złotych i 99 groszy.