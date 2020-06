Olympus oddaje aparaty nowej firmie

Koniec epoki

Marka Olympus, znana z produkcji aparatów zarówno analogowych, jak cyfrowych, postanowiła zakończyć ten obszar swojej działalności. Miłośnicy sprzętu fotograficznego Olympusa mogli przeczytać na oficjalnej stronie producenta informację o przeniesieniu części zasobów do nowej firmy. Oprócz sekcji fotograficznej Olympus przekaże Japan Industrial Partners także rejestratory dźwięku.

Olympus Imaging (aparaty fotograficzne i rejestratory dźwięku) trafią do nowego właściciela już niedługo. Podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży strony zaplanowały na 30 września br.

Stałe wsparcie

Jak zapewnia dyrektor sprzedaży i marketingu Olympusa na Polskę Jacek Jamiołkowski, klienci nie mają powodu do niepokoju w związku z przenosinami produktów marki. Wszystkie istotne dla konsumenta działy, w tym przede wszystkim serwis, będą pracowały w tym samym trybie co dotychczas.

Co dalej z Olympusem? Mimo że marka wielu osobom najbardziej kojarzy się właśnie z aparatami fotograficznymi, to wiedzie ona prym także w innych dziedzinach. Firma jest m.in. producentem endoskopów medycznych i dostawcą rozwiązań systemowych do badań naukowych i zastosowań klinicznych.

fot. Olympus