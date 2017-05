Omawiamy, na czym polega HDR10+

W dużym uproszczeniu, dzięki zastosowaniu HDR10+ zwiększa się stosunek światła do cienia, co sprawia, że oglądane filmy w większym stopniu przypominają obrazy, jakie widzi ludzkie oko. Dzięki temu kadr na ekranie telewizora jest jaśniejszy, ma większy zakres kolorów i głębsze tony niż w przypadku technologii HDR. W przeciwieństwie do HDR10, gdzie wykorzystywane są statyczne metadane, HDR10+ używa metadanych dynamicznych, by tworzyć jeszcze wyraźniejsze kontrasty oraz oddawać barwy bardziej zbliżone do rzeczywistych. W konsekwencji przekłada się to na jeszcze lepsze wrażenia podczas oglądania.



Zakodowane w sygnale HDR10+ dynamiczne metadane, umożliwiają dostosowanie jasności tonowo mapowanego sygnału HDR do każdej sceny z osobna, co pozwala uzyskać obraz znacznie bliższy oryginalnym założeniom twórców.



Przed wprowadzeniem nowego standardu HDR10+ używano statycznego mapowania tonów, które dla całego wyświetlanego obrazu wykorzystuje tylko jedną krzywą odwzorowania.



Dynamiczne mapowanie tonów stosuje różne krzywe dla poszczególnych scen, co pozwala uzyskać odpowiednią jasność i odwzorowanie kolorów najbliższe założeniom twórców treści. Co więcej, HDR10+ z większą szczegółowością oddaje obszary jasne i zaciemnione oraz precyzyjniej wyświetla kolory, eliminując efekt wyblakłych barw, który może pojawiać się w telewizorach HDR.

Od kilku lat technologia HDR jest szeroko wykorzystywana w wielu produktach elektroniki konsumenckiej, m.in. telewizorach, smartfonach czy aparatach fotograficznych. Jednak wszystko wskazuje na to, że w nadchodzących latach HDR10+, jako otwarty standard, stanie się nową branżową normą.

Warto podkreślić, że HDR10+ oferuje wiele dodatkowych korzyści, które przyspieszą zastosowanie tego nowego standardu w urządzeniach cyfrowych. W odróżnieniu od wielu konkurencyjnych rozwiązań, nowy standard jest pozbawiony opłaty licencyjnej, a więc producenci telewizorów mogą z niego korzystać bez ponoszenia dodatkowych kosztów.