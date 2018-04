OnePlus 6 – znamy wygląd

Dzięki temu, że na stronie pojawiły się zdjęcia przedstawiające smartfon "ubrany" w oferowane pokrowce, poznaliśmy ostateczny wygląd długo wyczekiwanego urządzenia. Tak jak wcześniej przewidywano, będzie to kolejna kopia iPhone'a X.

Telefon będzie wykonany po obu stronach ze szkła, a ekran będzie posiadał wycięcie na głośnik, kamerkę i czujniki. Panel wypełni znacząca większość przedniej ściany. Czytnik linii papilarnych trafi na tył.

Co jeszcze wiemy o OnePlusie 6? Według obecnie dostępnych informacji, będzie on wyposażony w 6-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+, a za wydajność ma odpowiadać 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 845 z GPU Adreno 630 i 6/8 GB pamięci operacyjnej RAM. Do robienia zdjęć posłuży podwójny aparat. Premiera urządzenia najprawdopodobniej dopiero maju lub czerwcu.