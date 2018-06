OnePlus 6 z luką w bootloaderze

Aby skorzystać z tej luki, osoba atakująca musiałaby posiadać fizyczny dostęp do smartfona i komputera jednocześnie. Na pierwszy rzut oka wydaje się to faktycznie trudne, jednak w dużych firmach lub miejscach, w których użytkownicy zostawiają swoje smartfony na biurku, to wszystko byłoby możliwe.

OnePlus wie już o problemie oraz postanowił się do niego ustosunkować. Firma poinformowała, iż pracuje nad specjalną poprawką, która zostanie dostarczona w postaci aktualizacji.