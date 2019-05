OnePlus 7 i OnePlus 7 Pro - specyfikacja i ceny

OnePlus 7 ma ekran 6,41 cala, procesor Qualcomm Snapdragon 855, pamięć ROM od 128 do 256 GB i RAM 6 lub 8 GB. Smartfon ma ekran AMOLED o rozdzielczości 2340 na 1080. Aparat? Matryca o rozdzielczości 48 Mpix, plus aparat 5 Mpix z tyłu i 16 Mpix z przodu. Aparat do robienie selfie jest wysuwany. Bateria? 3700 mAh.

OnePlus 7 Pro ma większy ekran, o przekątnej 6,67 cala, ten sam procesor i aparat mający optykę 48 Mpix, plus 16 Mpix, oraz 8 Mpix. Z przodu umieszczono identyczny aparat, co w modelu OnePlus 7. Zwiększono również rozdzielczość ekranu AMOLED - do 3120 na 1440 pikseli. Bateria ma pojemność 4000 mAh. Na rynku znajdziemy opcje z 128 i 256 GB pamięci ROM i 6, 8 oraz 12 GB pamięci RAM.

Oba urządzenia korzystają z systemu Android 9.0 Pie z nakładką OxygenOS.

Ceny i dostępność

W Polsce dystrybucją telefonów zajmie się NTT System. Początkowo będą dostępne konstrukcje OnePlus 7 Pro Mirror Gray w wersjach z pamięcią 6+128 i 8+256 oraz OnePlus 7 Pro Nebula Blue 8+256 i 12+256.

Z końcem maja w sprzedaży pojawią się też modele OnePlus 7 Mirror Gray 6+128 i 8+256 oraz OnePlus 7 Pro Almond 8+256.

OnePlus 7 6 GB i 128 GB - 2449 zł

OnePlus 7 8 GB i 256 GB - 2649 zł

OnePlus 7 Pro 6 GB i 128 GB - 3099 zł

OnePlus 7 Pro 8 GB/ i 256 GB - 3299 zł