OnePlus 8T może być droższy, niż oczekujemy

Jednak drożej?

Kolejnym modelem aparatu marki OnePlus z serii 8 jest 8T, który zostanie oficjalnie zaprezentowany 14 października. Już teraz pojawiło się jednak sporo informacji na jego temat – dotyczy to także ceny. Już podstawowa „ósemka" kosztowała sporo, a 8T nawet w najtańszej wersji będzie droższy o około 100 euro. Za wariant z 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci na pliki użytkownika zapłacimy 799 euro (ok. 3600 zł), a za wersję 12 GB RAM i 256 GB miejsca – 899 euro (ok. 4000 zł).

Coś w zamian

Tak znaczny wzrost ceny może wynikać przede wszystkim z wyświetlacza, który według nieoficjalnych informacji zaoferuje odświeżanie obrazu na poziomie nawet 120 Hz. Nie zabraknie też opcji szybkiego ładowania za pomocą ładowarki o mocy 65 W.

Nieoficjalnie mówi się ponadto o kamerce selfie wyposażonej w sensor o rozdzielczości 32 Mpix oraz o dodatkowym obiektywie, poprawiającym odwzorowanie głębi na fotografiach. Na pokładzie smartfona znajdzie się układ Snapdragon 865+. Z jednej strony producent oferuje więc sporo w zamian za niemałą sumę; z drugiej strony 8T wyceniono na poziomie flagowców, co może skłonić wiele osób do zainteresowania się urządzeniami innych producentów.

fot. OnePlus