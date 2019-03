Open Source Day 2019

14 maja w Warszawie odbędzie się już 12. edycja Open Source Day - największej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej konferencji na temat systemów otwartych. Program tegorocznej edycji obejmie trzy bloki tematyczne, na które składać się będzie 9 sesji technicznych poświęconych najważniejszym kierunkom rozwoju IT.

11 edycji, blisko 20 tys. uczestników obecnych zarówno na wydarzeniach, jak i śledzących je podczas transmisji online, 210 sekcji technicznych. Tak można podsumować w liczbach ponaddziesięcioletnią historię Open Source Day, konferencji, która co roku przyciąga miłośników systemów otwartoźródłowych i wszystkich tych, którzy chcą być na bieżąco ze światem nowych technologii.

Najbliższa edycja imprezy, którą redakcja PC Formatu objęła patronatem prasowym, odbędzie się na stadionie miejskim Legii. To, co jest siłą i znakiem rozpoznawczym Open Source Day, to dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przez najlepszych ekspertów z branży IT. Nie inaczej będzie w tym roku. Dla uczestników przygotowano praktyczne sesje techniczne, które będą dotyczyć m.in. takich tematów jak: sztuczna inteligencja, data science, uczenie maszynowe, automatyzacja, przetwarzanie w chmurze czy bezpieczeństwo IT.