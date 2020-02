Opera poprawia tryb czytania w nowej wersji przeglądarki

W nowej edycji przeglądarki Opera programiści skupili się na tym, aby niezależnie od sposobu zaprojektowania strony internetowej wyświetlała się ona w zoptymalizowanym trybie czytania. Podczas jego tworzenia zespół projektowy Opery brał pod uwagę takie zmienne jak różne rozmiary wyświetlaczy smartfonów i tabletów, sposób, w jaki użytkownicy trzymają swoje urządzenia, i odległość między oczami a ekranem, która też zależy od indywidualnych preferencji.

– Strony internetowe są dziś często przepełnione elementami, które rozpraszają uwagę, a ich design jest niespójny do tego stopnia, że czasami nawet zapominamy, co czytaliśmy – mówi Peter Wallman, SVP browsers w Operze. – Ulepszony tryb czytania pozwala naszym użytkownikom skupić się wyłącznie na wybranym artykule i daje im poczucie, że czytanie w naszej przeglądarce jest przyjemne, a strony są prezentowane w spójny sposób.

Przeprojektowany tryb czytania rozwiązuje problemy takie jak np. zbyt zbity tekst. Opera zastosowała w nim czcionkę Roboto dla treści artykułów i Roboto Slab w przypadku nagłówków. Rozmiary czcionek zostały dobrane na podstawie opinii użytkowników Opery oraz wyników testów. Wybrane rozmiary czcionek były najbardziej czytelne nawet dla osób mających problemy ze wzrokiem. Roboto Slab zawiera również szeryfy, dzięki którym nagłówki artykułów przypominają te znane z gazet, co odróżnia je od czcionek systemowych używanych w standardowym interfejsie przeglądarki.

Tryb czytania automatycznie konwertuje strony internetowe na uproszczony format, wyświetlając bardziej przejrzystą wersję artykułów: czcionka zostaje zmieniona w celu zapewnienia maksymalnej czytelności, natomiast górny pasek nawigacji oraz reklamy na stronie są schowane.

– Tworząc nowy tryb czytania, chcieliśmy, żeby treść artykułów stała się centralnym elementem, na którym skupia się użytkownik – dodaje Wallman.

W 2019 r. do przeglądarki Opera na Androida dodano ponad 100 nowych funkcji i ulepszeń, co czyni ją najbardziej wszechstronną przeglądarką dostępną obecnie w sklepach z aplikacjami. Funkcje te obejmują m.in. bezpłatną i nieograniczoną sieć VPN (wirtualna sieć prywatna), ulepszoną funkcję blokowania reklam, narzędzie blokujące wyskakujące powiadomienia o plikach cookie, a także zintegrowany portfel kryptowalut oraz dostęp do sieci Web 3. Opera umożliwia też przeprowadzanie transakcji za pomocą najpopularniejszych obecnie krytpowalut: Bitcoin, Ethereum i TRON.

Opera na Androida to niedomyślna przeglądarka, którą wybierają miliony użytkowników na całym świecie – w drugiej połowie 2019 r. zwiększyła miesięczną globalną liczbę aktywnych użytkowników o 40%. Zarejestrowała również ponad trzy miliony recenzji w Google Play, a użytkownicy przyznali jej średnią ocenę 4,6.

fot. Opera