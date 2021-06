Opera zaprezentowała przeglądarkę R5

Na nowe czasy

Opera zaprezentowała nową wersję swojej przeglądarki WWW. Browser R5 ma stanowić odpowiedź na zmianę warunków życia użytkowników, jaka nastąpiła w okresie pandemii. Istotna jest zwłaszcza ułatwiona obsługa telekonferencji. Nowa funkcja przeglądarki ułatwia szybkie przełączanie się pomiędzy kartami ze spotkaniami. Okna z rozpoczętymi rozmowami nie trafiają wyłącznie na pasek z kartami. Są wyświetlane również w formie pływającego okienka, dzięki któremu możemy szybko do nich wrócić. Narzędzie jest kompatybilne z platformami Meet, Zoom oraz Teams.

Do pracy i do zabawy

Kolejna nowinka to Pinboards, czyli funkcja pozwalająca gromadzić w jednym miejscu różnego rodzaju treści – notatki, odsyłacze do stron WWW albo obrazy – i udostępniać je w takiej formie innym osobom. Wystarczy w tym celu skopiować i przekazać adres do naszej tablicy. Użytkownicy mogą też reagować na treści za pomocą emotikonek. Pindobards działają bez konieczności jakiejkolwiek rejestracji. Wystarczy zainstalować nową wersję Opery.

Zmodyfikowano też odtwarzacz. Wbudowane narzędzie już od dłuższego czasu integrowało się z serwisami takimi jak Apple Music, Spotify czy YouTube. Teraz dodano także zgodność z Tidalem, Deezerem, SoundCloud i Gaaną. Ponadto odtwarzacz wzbogacił się o nowe kontrolki przyspieszające zapełnianie osi czasu. Teraz nie musimy już otwierać osobnego panelu, by to zrobić.

Porządek z kartami

Dodano także nowe narzędzie ułatwiające odnajdowanie kart. Wystarczy skorzystać ze skrótu klawiszowego [Ctrl]+[spacja], a następnie wpisać w wyszukiwarce słowo kluczowe, by aplikacja pokazała nam wyłącznie wybrane karty. Jeżeli zainstalujemy R5 na kilku urządzeniach i włączymy synchronizację, możemy w ten sposób łatwo wyszukać z poziomu komputera witrynę otwartą wcześniej np. na telefonie.

Przeglądarka wskazuje też zduplikowane karty i umożliwia ich natychmiastowe zamknięcie. Nowa wersja Opery zaoferuje poza tym dodatkowe motywy oraz wbudowane komunikaty na pasku bocznym. Pozwala to przeglądać wiadomości z kilku źródeł bez potrzeby logowania się z osobna do kilku komunikatorów.

fot. Opera