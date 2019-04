Oppo Reno - potężny zoom i ciekawy aparat

Seria Reno to trzy modele: Reno 5G, Reno 10x Zoom oraz Reno. Wszystkie wersje produkowane są w dwóch nowych kolorach: zielonym i czarnym. Design smartfonów jest jednolity, a z tyłu nie znajdziemy wystającego modułu aparatu. Seria Reno wyróżnia się wysuwaną kamerą, która kryje w sobie przedni aparat, głośnik i lampy błyskowe. Proces wysunięcia aparatu do kąta 11 stopni zabiera jedynie 0,8 sekundy. Poddano go rygorystycznym testom, które wykazały, że może być użyty ponad 200 000 razy. Jeśli aparat będzie wysuwany 100 razy dziennie, mechanizm pozostanie sprawny przez ponad 5 lat. Ponadto system zabezpieczający przed uszkodzeniem przy upadku wyczuwa, kiedy telefon spada i automatycznie chowa kamerę, by zapobiec uszkodzeniu.

Reno wyróżnia spośród innych smartfonów na rynku tylny aparat całkowicie schowany pod szkłem. Tylna obudowa Reno jest chroniona przez szkło Corning Gorilla 5.0 oraz przez ceramiczną wypustkę O-dot. Jest to dodatek do obudowy smartfona, dzięki któremu pozostaje on lekko uniesiony i pozwala zapobiec zarysowaniom przez bezpośredni kontakt obiektywów z powierzchnią. Wszystkie modele w serii mają ekran pokryty szkłem ochronnym szóstej generacji Corning Gorilla Glass.

Oppo Reno 5G i Reno 10x Zoom wyposażono w 6,6-calowy wyświetlacz AMOLED (6,4-calowy w przypadku Reno) o rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli, proporcjach 19,5:9 i wyjątkowo wąskich ramkach a do tego pozbawiony wcięcia na aparat przedni. Dzięki temu stosunek powierzchni ekranu do całości urządzenia to aż 93,1 proc.



Smartfony Oppo mogą pochwalić się dużymi możliwościami fotograficznymi:

Dziesięciokrotny zoom hybrydowy: Reno 10x Zoom wyposażono w układ trzech obiektywów: główny 48 MPx + ultraszerokokątny 8 MPx + teleobiektyw 13 MPx. Wszystkie trzy obiektywy współpracują tak, aby wykorzystać pełnię swoich możliwości, zoptymalizować jakość obrazu na obszarze całego zasięgu zoomu i w efekcie stworzyć dziesięciokrotne przybliżenie. Ponadto zastosowano podwójną optyczną stabilizację obrazu (OIS), by uzyskać idealną jakość zdjęć w każdym momencie.

Główny aparat 48 MPx oraz przedni aparat 16 MPx z inteligentnym systemem upiększania: Podstawowy aparat serii Reno posiada matrycę Sony IMX586 o rozdzielczości 48 MPx, poczwórny system wyostrzania przy słabym oświetleniu, przesłonę F1.7 i laserowy autofocus. Przedni aparat o rozdzielczości 16 MPx z przesłoną F2.0 posługuje się algorytmem korygującym oświetlenie tak, aby selfie wyglądały naturalnie nawet przy słabym świetle.

Tryb Ultra Night: tryb ten pozwala Reno wykorzystać sztuczną inteligencję, HDR oraz wieloklatkową redukcję szumów, aby poprzez stabilizację obrazu, tłumienie refleksów i dynamiczny zasięg pozwolić na dostrzeżenie szczegółów i takiego poziomu jasności, jakie normalnie nie są widoczne dla ludzkiego oka. Podstawową funkcją jest osłona twarzy - fotografując w nocy, aparat automatycznie rozpoznaje twarze, zapewnia specjalny algorytm dla portretów i poprawia ogólny wygląd zdjęcia.

Filmy 4K i Audio Focus: Reno pozwala na kręcenie filmów w jakości 4K i 60 klatkach na sekundę, a system stabilizacji obrazu OIS dba o to, by zawsze były wyraźne. Technologia Audio Focus wykorzystuje wiele mikrofonów, aby nagrywać dźwięk ze wszystkich stron. W połączeniu z głośnikami stereo i Dolby Atmos daje to użytkownikowi wysoką jakość wrażeń audio.

Reno 5G i 10x Zoom wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 855 Mobile Platform, pierwszy układ typu System on Chip (SOC) firmy Qualcomm umożliwiający połączenie z modemem 5G. Reno z kolei działa na procesorze Snapdragon 710. Reno 5G i 10x Zoom posiadają baterie o pojemności 4065 mAh. Nowe smartfony wspierają technologię ładowania VOOC 3.0.

Seria Oppo Reno pracuje na ColorOS 6, nowym systemie operacyjnym bazującym na Androidzie Pie (9.0), z całkiem nowymi, gradientowymi schematami kolorystycznymi. ColorOS 6 ma również ulepszone funkcje Inteligentnego Asystenta i Przestrzeni Gier, pasek nawigacji i menedżera systemu, który pozwala oszczędzać energię poprzez automatyczne zamykanie długo nieużywanych aplikacji.

Smartfony Oppo Reno w cenie 2199 zł będą dostępne w przedsprzedaży w kanałach online w MediaMarkt, x-kom oraz strefie marki na Allegro od 25 kwietnia oraz u operatora telefonii komórkowej Play od 26 kwietnia. W ramach przedsprzedaży do każdego egzemplarza Oppo Reno, zostanie dodany bezprzewodowy głośnik JBL CLIP 3.