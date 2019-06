Oppo Reno 10x – ruszyła przedsprzedaż

OPPO Reno 10x - systemu, który składa się z trzech kamer (głównej 48 Mpx, ultraszerokokątnej 8 Mpx i teleobiektywu 13 Mpx). Aparat OPPO Reno 10x zoom obsługuje ogniskowe w zakresie od 16 do 160 mm, a ich inteligentne współdziałanie pozwala użytkownikowi cieszyć się szczegółami nawet na sześćdziesięciokrotnie przybliżonym kadrze. Firma wyposażyła swój model w udoskonalony podwójny system OIS, który kompensuje drżenie rąk, dając czysty, dobrej jakości obraz.

Omawiany telefon został wyposażony w zaawansowaną 48-megapikselową kamerę Sony IMX 586 z sensorem 1/2" i przysłoną f/1.7. Dodano także nową funkcję - optymalizację portretów AI, która pozwala na rozróżnienie obiektów, ludzi i tła na zdjęciach wykonanych nocą. Dzięki niej aparat po wykryciu poszczególnych elementów, stosując specjalny algorytm, poprawia ogólny wygląd zdjęcia.

OPPO Reno to także wysokiej jakości, profesjonalne portrety - w ustawieniach aparatu dostępnych jest aż 5 stylowych ustawień rozmycia, filtr upiększający AI oraz tryb Olśniewające Kolory, który działając na poziomie pikseli, dostosowuje barwy na fotografii tak, by były jednocześnie niezwykle żywe i bliskie rzeczywistości.

Najnowszy smartfon pozwala nagrywać filmy w rozdzielczości 4K i 60-klatkach na sekundę, dzięki czemu odtwarzane wideo-wspomnienia są tak realne. Reno posiada także system stabilizacji obrazu OIS, który dodatkowo wspiera twórcę, dbając o to by obraz był wolny od drgań. Technologia Audio 3D wychwytuje pełny krajobraz brzmień z żywą głębią, kierunkiem i szczegółami. Zoom Audio natomiast działa jak teleobiektyw do dźwięków - umożliwiają identyfikację i wzmocnienie poszczególnych efektów.

Rozwiązania OZO Audio zostały zintegrowane z OPPO Reno 10x Zoom, który dzięki trzem mikrofonom przechwytuje dźwięk przestrzenny. Funkcje działają z natywną aplikacją kamery, co oznacza, że nie jest wymagana dodatkowa instalacja oprogramowania. Wszystko to w połączeniu z głośnikami stereo i Dolby Atmos daje to użytkownikowi wysoką jakość wrażeń audio.

Reno 10x Zoom został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 855 oraz 8GB RAM pamięci. Osoby, które tak intensywnie używają smartfonu na pewno docenią także system chłodzący zastosowany w OPPO Reno 10x zoom. Temperatura urządzenia kontrolowana jest przez połączenie trzech rozwiązań: żelu, potrójnej warstwy grafitu i miedzianych przewodów. System ten jest w stanie obniżyć temperaturę pracy urządzenia nawet o 13% względem dotychczas stosowanych rozwiązań.

Za zasilanie Reno odpowiada technologia ładowania nowej generacji - VOOC 3.0, która utrzymuje wysokie natężenie prądu, szybko przywracając akumulator do pełnej gotowości. W topowym modelu serii zastosowano baterię o dużej pojemności 4065 mAh.

Co więcej, OPPO Reno 10x zoom wyposażono w GPS działający na dwóch częstotliwościach - L1+L5, co gwarantuje precyzję lokalizacji i skuteczną nawigację. Częstotliwość L5 to większa dokładność, zaś L1 - szybszy odbiór sygnału. Połączenie to daje o 66.8% sprawniejsze i dokładniejsze działanie niż w przypadku GPS pracującego na jednej częstotliwości. Udoskonalono także wtopiony w ekran czytnik linii papilarnych, który pozwala błyskawicznie odblokować smartfon. Ulepszony mechanizm rozpoznawania oraz wydajniejszy algorytm wspomagane przez AI pozwoliły zwiększyć prędkość działania tej funkcji aż o 28,5% względem poprzednich rozwiązań,

Seria OPPO Reno pracuje na systemie ColorOS 6, stworzonym na bazie Android Pie (9.0). Interfejs cechują gradientowe efekty kolorystyczne, ulepszone funkcje Inteligentnego Asystenta i Przestrzeni Gier i inne ciekawe rozwiązania takie jak nawigacja gestami czy Tryb Jazdy (Inteligenty Kierowca), który automatycznie wycisza powiadomienia i wiadomości od numerów, których wcześniejsze połączenia zostały odrzucone podczas podróży.

Front urządzenia to idealnie wytrzymały (pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 6) ekran, który wypełnia aż 93,1% powierzchni. Efekt udało się uzyskać, dzięki innowacyjnemu podejściu do konstrukcji smartfonu. Przedni aparat, jego podświetlenie, słuchawka i tylna lampa błyskowa zostały zamknięte w kompaktowym, wysuwanym module, który pojawia się w ciągu 0,8 sekundy. Projektanci OPPO położyli duży nacisk na minimalistyczny design, dzięki czemu Reno 10x zoom to smartfon, który zarówno z przodu, jak i z tyłu obudowy jest idealnie gładki - bez wcięć czy wystających elementów kamery.

Użytkownicy Reno 10x Zoom w ramach międzynarodowej gwarancji mogą korzystać z naprawy urządzeń i aktualizacji oprogramowania w autoryzowanych serwisach OPPO we wszystkich krajach i regionach, gdzie modele te są oficjalnie w sprzedaży. Dzięki temu cieszą się ochroną zawsze i wszędzie.

Przedsprzedaż smartfonu OPPO Reno 10x Zoom startuje w największych sklepach z elektroniką w Polsce - Media Markcie, RTV Euro AGD, X-komie i Media Expercie, oraz w strefie marki na Allegro. Dla wszystkich, którzy zdecydują się skorzystać ze specjalnej przedsprzedażowej oferty, OPPO przygotowało dodatek - bezprzewodowe słuchawki Plantronics Backbeat GO 600 o wartości 400 zł. Promocyjny zestaw będzie dostępny w sugerowanej cenie 3 499 zł. Przedsprzedaż potrwa do 10 czerwca, liczba zestawów jest ograniczona.