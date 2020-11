Oppo pokazał zwijanego smartfona

Zmieści się w każdej kieszeni

W trakcie imprezy Inno Day 2020 firma Oppo zaprezentowała smartfon X 2021. Jego najważniejszą cechą jest... możliwość zwijania. Choć na razie urządzenie stanowi wyłącznie ciekawostkę, prezes koncernu zapewnia, że nie jest to jednorazowy wyskok, a ściśle zaplanowany, dalszy kierunek rozwoju marki.

Jak to „zwijany”?

Opracowanie smartfona oczywiście wymagało wprowadzenia kilku innowacji. Pierwszą z nich jest zwijany ekran oraz sterujący tym napęd. Oppo X 2021 nie przypomina jednak ani trochę kartki, którą można zwinąć w rulon. Pod bocznymi krawędziami urządzenia ukryto po prostu parę rolek, pozwalających schować część ekranu w obudowie.

Dwa miniaturowe siłowniki ukryte we wnętrzu urządzenia pozwalają regulować przekątną ekranu od 6,7 cala do 7,4 cala, po prostu nawijając i odwijając brzegi wyświetlacza na rolki. Po wykonaniu palcem specjalnego gestu na krawędzi, telefon poszerza się lub kurczy. Górna oraz dolna krawędź urządzenia to z kolei po prostu prowadnice o regulowanej długości.

Nie do szuflady

Podczas połączeń wygodniej będzie trzymać przy uchu bardziej kompaktową słuchawkę, kiedy natomiast chcemy pooglądać film czy pograć, wygodniej będzie powiększyć przestrzeń roboczą. W praktyce telefon jest więc połączeniem tabletu oraz klasycznego smartfona. Niewiele wiemy natomiast o jego podzespołach czy dacie premiery.

Oppo zapewnia jednak, że nie jest to projekt tworzony wyłącznie w celach badawczych i prędzej czy później powstanie wersja konsumencka. Problematyczne będzie oczywiście zapewnienie wodoodporności czy wytrzymałość rolek oraz samego ekranu. Firma miała jednak poświęcić naprawdę dużo czasu na dostosowanie wymienionych elementów do codziennego użytku.

fot. Oppo