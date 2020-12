Oppo pracuje nad smartfonem z odłączanym aparatem

Pożycz kamerkę

W urzędzie patentowym odnaleziono opis ciekawego pomysłu, zastrzeżonego przez firmę Oppo. Wygląda na to, że koncern pracuje obecnie nad telefonem, który będzie obsługiwał wymienne obiektywy. To jeden z elementów, które w smartfonach obok podzespołów starzeją się najszybciej. Nieda się wykluczyć, że Oppo będzie produkować aparaty jako osobny moduł, mocowany w specjalnym otworze z tyłu smartfona.

Trochę pod górkę

Projekt zakłada, że poszczególne obiektywy będą komunikować się z telefonem za pomocą interfejsów NFC, Wi-Fi lub Bluetooth. Przewidywane jest też złącze USB C, pozwalające naładować wbudowany w optykę akumulator. Wszystko to wpłynie oczywiście negatywnie na masę telefonu, wymusi bowiem na producencie dodanie dodatkowych modułów łączności, procesora czy wbudowanej pamięci, które nie są konieczne, gdy obiektyw stanowi integralną część urządzenia.

Potencjalne korzyści

To jednak pomysł o bardzo dużym potencjale. Bardzo łatwo wyobrazić sobie wyjętą z telefonu kamerkę, umieszczoną np. na wysięgniku i łączący się z nią smartfon, który pozwala z daleka sterować obiektywem. Inne zalety to oczywiście możliwość wymiany samego aparatu, zamiast kupowania nowego smartfona, co może wydłużyć jego żywotność. Moduły można też bardziej zróżnicować – zamiast tworzyć standardowe, wielofunkcyjne aparaty, producent mógłby pokusić się o całą linię wyspecjalizowanych obiektywów, które możemy zmieniać w każdej chwili, zależnie od potrzeb.

Rejestracja patentu nie oznacza jeszcze oczywiście, że modułowe kamerki kiedykolwiek do smartfonów Oppo trafią. Pomysł wydaje się jednak naprawdę sensowny i mamy nadzieję, że jedynym śladem po nim nie pozostanie wyłącznie zestaw szkiców i krótki opis na stronie urzędu patentowego.

fot. Oppo