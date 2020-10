Oppo przedstawia nowe smartfony Reno4

Nowa rodzina telefonów

Firma Oppo zaprezentowała smartfony Reno4 Pro 5G, Reno i Reno 4 Lite. Wszystkie są zgodne ze standardem łączności 5G i obsługują funkcję szybkiego ładowania z wykorzystaniem ładowarki o mocy 65 W.

Reno4

Reno4 to telefon z 6,4-calowym ekranem. Na pokładzie znalazł się ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 720G z dwoma rdzeniami taktowanymi zegarem o częstotliwości 2,3 GHz i sześcioma wolniejszymi (1,8 GHz). Wspiera go 8 GB RAM-u, a na pliki użytkownika przewidziano 128 GB (z możliwością rozszerzenia kartą microSD). Aparat selfie ma 32 Mpix matrycę, a z tyłu znajdziemy cztery obiektywy: podstawowy 48 Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix, obiektyw makro 2 Mpix oraz monochromatyczny 2 Mpix. Bateria ma pojemość 4015 mAh i obsługuje ładowanie z mocą do 30 W.

Reno4 Lite

W przypadku Reno4 Lite ekran ma przekątną 6,43 cala i został wykonany w technologii AMOLED. Procesor to MediaTek Helio P95 (2 x 2,2 GHz, 6 x 1,8 GHz). Telefon ma 8 GB RAM-u, i 128 GB miejsca na pliki użytkownika i zawiera slot na karty microSD. Aparat nie różni się znacznie od tego, który znajdziemy w od Reno4: obiektyw makro 2 Mpix zastąpiono tylko obiektywem vintage.

Reno4 Pro 5G

Oppo Reno4 Pro 5G wyposażono w 6,5-calowy wyświetlacz. Telefon napędzany jest procesorem Snapdragon 765 5G (1x 2,4 GHz, 1 x 2,2 GHz, 6 x 1,8 GHz) oraz 12 GB RAM-u. Sprzęt wyposażono w 256 GB pamięci na pliki, ale nie znajdziemy slotu na karty microSD. Kamerka selfie ma 32 Mpix, inny jest też układ aparatów na pleckach: 48 Mpix (matryca główna), 13 Mpix (teleobiektyw) oraz 12 Mpix obiektyw (ultraszerokokątny). Szybkie ładowanie zapewnia ładowarka o mocy 65 W.

Wszystkie opisane urządzenia bazują na Androidzie 10 oraz systemie operacyjnym ColorOS 7.2.

Ceny telefonów:

Reno4 Pro 5G – 3300 zł

Reno4 – 1900 zł

Reno4 Lite – 1600 zł

fot. Oppo