Optoma UHD40 - kino domowe 4K

Optoma UHD40 to nowoczesny projektor oparty na technologii DLP. Daje użytkownikowi kinową jakość obrazu dzięki wsparciu dla rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160 pikseli, format 16:9). Obraz o szczegółowości ponad 8.3 miliona pikseli może być wyświetlany na przekątnej od 34 do 302 cali, w zależności od punktu instalacji urządzenia.

Optoma UHD40 wykorzystuje lampę o mocy 240 W i jasności 2400 ANSI lumenów, o żywotności od 4000 godzin (maksymalna jasność), do nawet 15 000 godzin (tryb dynamiczny). W typowych domowych warunkach użytkowania może więc funkcjonować przez lata, bez konieczności serwisowania.

UHD40 jest projektorem o standardowym rzucie, ale ma stosunkowo szerokie możliwości instalacji. Urządzenie można umieścić już w odległości 1,2 metra od ekranu, jednak dzięki wsparciu dla rozdzielczości 4K projektor nawet z odległości 8 metrów jest w stanie wyświetlić obraz pełen szczegółów. Urządzenie nadaje się zarówno do klasycznego ustawienia na stopkach, jak i do podwieszenia na stałe pod sufitem. Współczynnik kontrastu wynosi 500 000:1.

Prosty w obsłudze i funkcjonalny

Cechą charakterystyczną modelu UHD40 jest prostota obsługi - urządzenie nie wymaga od użytkownika wiedzy eksperckiej i nadaje się do samodzielnej instalacji w warunkach domowych. Projektor waży 5.22 kg oraz oferuje funkcję korekcji trapezowej obrazu, więc w razie potrzeby można go przenieść i szybko ustawić w innym miejscu - choćby w charakterze projektora do kina letniego. Optoma UHD40 wspiera tryb HDR (High Dynamic Range) oraz ma wbudowane głośniki stereo o mocy 2x 5W.

Dzięki technologii Amazing Colour model UHD40 sprawdzi się również w roli projektora do oglądania programów telewizyjnych z wykorzystaniem zewnętrznego tunera satelitarnego lub telewizji kablowej. Urządzenie zapewnia 100% pokrycia gamy kolorów Rec. 709 - międzynarodowego standardu HDTV. Projektor wyposażony jest w gniazdo USB-A (power), które można wykorzystać choćby do zasilania zewnętrznego odtwarzacza multimedialnego wpiętego w złącze HDMI (np. Google Chromecast).

Cena i dostępność

Projektor Optoma UHD40 jest już dostępny w wybranych sklepach z elektroniką oraz salonach RTV. Sugerowana cena detaliczna tego modelu wynosi 6 490 złotych.