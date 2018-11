Optyczna mysz do gier w klasycznym stylu

Urządzenie zostało wyposażone w częstotliwość odświeżania 1000 Hz. Posiada także czujnik optyczny o maksymalnej rozdzielczości do 6400 DPI. Zawarty w niej sensor SPCP6651 jest czuły i mniej awaryjny od innych chipsetów. Sprawia to, że mniej się zacina. Nie zawiedzie nas nie tylko podczas gry, ale także w sytuacjach życia codziennego np. gdy wchodzi mama, żona czy szef, a chcemy coś szybko ukryć przed ich wzrokiem. Jeśli posiadamy laptopa i często zmieniamy miejsce korzystania z niego, myszka od Sharkoona, również może okazać się dobrym rozwiązaniem - pracuję ona efektywnie na różnych powierzchniach. Dużym plusem jej czujnika jest detekcja ruchów bez względu na to, czy będziemy korzystać z bardziej chropowatej, czy gładkiej podkładki.

SKILLER SGM2 powstała z zachowaniem najwyższej ergonomii, dzięki czemu redukuje napięcie w dłoni i palcach podczas długich sesji. Sześć przycisków pozwala na szeroki zakres działania, a dwa przyciski z boku, zapewniają wyjątkowo szybkie kliknięcia.

Gryzonia można także spersonalizować za pomocą podświetlenia RGB, które jest konfigurowane za pomocą przełącznika na dole - nie wymaga to żadnego uciążliwego oprogramowania. Oświetlenie można także całkowicie wyłączyć.

Dane techniczne:

· Sensor: optyczny

· Max. DPI/CPI: 6400

· Min. DPI/CPI: 400

· Podświetlenie: RGB

· Przełącznik dpi: Tak

· Kabel: 1,8 m

· Typ połączenia: 1x USB

· Częstotliwość odświeżania USB: 1000 Hz

· Dystans Lift-Off: 2mm

· Odczytów na sekundę: 6000

· Cale na sekundę: 66

· Ślizgacze do myszki: 4, PTFE

· Przyspieszenie: 22,5 G

· Przyciski operacyjne: 6 sztuk

· Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7, Windows 8, Windows 10

· Poziomy czułości: 400, 1200, 3 200, 6400

· Wyświetlacz DPI Switch

· Przełącznik LED

· 6 efektów świetlnych

· Pozłacana wtyczka USB

· Kabel z oplotem