Orange - poświąteczna wyprzedaż smartfonów

Oferta wyprzedażowa Orange Polska dla klientów indywidualnych obejmuje smartfony dostępne przy zakupie pakietu usług Orange Love na 24 miesiące. Z oferty mogą skorzystać zarówno nowi klienci, jak i przedłużający umowę. Wszystkie smartfony są dostępne za 0 zł na start, a koszt rozłożony jest na 24 lub 36 niewysokich miesięcznych opłat. Orange poleca szczególnie:

Samsung Galaxy S8 za 69 zł miesięcznie (x 36 miesięcy)

LG V30 za 69 zł miesięcznie (x 36 miesięcy)

Huawei Mate 10 lite za 39 zł miesięcznie (x 24 miesiące)

Kolejne smartfony na wyprzedaży to: Samsung Galaxy J7 (2017) dual SIM za 39 zł miesięcznie (x 24 miesiące), LG Q6 za 37 zł miesięcznie (x 24 miesiące) i Samsung Galaxy J3 (2016) dual SIM w zestawie ze szkłem i etui za 21 zł miesięcznie (x 24 miesiące).

Prócz smartfonów, w wyprzedażowej cenie można nabyć także inne urządzenia, które uzupełniają usługi zawarte w pakiecie Orange Love: konsolę Xbox One S 500 GB za 27 zł miesięcznie (x 36 miesięcy) oraz telewizory: 32'' Samsung Full HD Smart TV M5602 za 39 zł miesięcznie (x 36 miesięcy), 50'' Samsung UHD (4K) Smart TV MU6102 za 59 zł miesięcznie (x 36 miesięcy) oraz 55'' Samsung UHD (4K) Smart TV MU6102 za 71 zł miesięcznie (x 36 miesięcy).

Smartfony dla duetów

Z wyprzedaży smartfonów można skorzystać także przy zakupie dwóch planów komórkowych - dla siebie i bliskiej osoby. W tej ofercie Orange poleca Huawei P9 lite mini dual SIM za 15 zł miesięcznie oraz LG K10 (2017) za 16 zł miesięcznie (36 rat w przypadku obydwu). Ceny obowiązują przy zakupie 2 planów komórkowych standardowych, z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami w kraju i w roamingu w UE oraz 5 GB internetu (w tym 2,02 GB w roamingu w UE). Miesięczny abonament za każdy plan wynosi 29,99 miesięcznie.

Smartfon na firmę - tańszy nawet o 546 zł

Oferta wyprzedaży dla biznesu w Orange to dobra okazja, by wymienić smartfon pracownika na nowy lub kupić do firmy tablet w dobrej cenie. W ofercie dla firm znajdziemy m.in.

LG V30 tańszy o 504 zł, za 98,75 zł + VAT miesięcznie

Samsung Galaxy S8+ tańszy aż o 546 złotych, za 79 zł + VAT miesięcznie

Samsung Galaxy S8, tańszy o 504 zł, za 72,75 zł + VAT miesięcznie

Jeśli chodzi o tablety, do wyboru są:

Huawei MediaPad T2 8.0 Pro za 21 zł + VAT miesięcznie (tańszy o 96 zł)

Huawei MediaPad T2 10.0 - za 23 zł + VAT miesięcznie (tańszy o 48 zł).

Powyższe ceny smartfonów obowiązują przy zakupie pakietu Orange Love dla Firm, wzbogaconego o Multipak XXL, a tabletów - przy zakupie Internetu Mobilnego dla Firm.

Dodatkowo klienci biznesowi mogą kupić w Orange Love dla Firm LG K10 (2017) dual SIM oraz Huawei P9 lite mini dual SIM tańsze o 144 zł. W tej samej ofercie wzbogaconej o Multipak XL polecamy Huawei Mate 10 lite dual SIM, LG Q6 oraz Samsunga Galaxy J7 (2017) dual SIM tańsze aż o 168 zł.