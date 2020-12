Orange najpopularniejszą bramą do internetu

Wciąż Orange

Firma nazwa.pl przeprowadziła analizę pozwalającą określić, z których sieci najczęściej korzystają polscy użytkownicy internetu.

WWW, poczta i dane

Wyniki otrzymano dzięki analizie miliardów zapytań o strony WWW, połączeń do poczty i badaniu ilości danych przesłanych z poszczególnych sieci w listopadzie 2020 roku, Nie są to tylko informacje o liczbie abonentów, ale o rzeczywistej ich aktywności w sieci, mierzonej na bazie ponad 20% działających w Polsce usług hostingu stron WWW i poczty elektronicznej obsługiwanych przez serwery firmy nazwa.pl. W sieci Orange odnotowano ponad dwa razy większą aktywność internautów niż w kolejnej w zestawieniu infrastrukturze UPC (a także większą aktywność, niż we wszystkich konkurencyjnych sieciach komórkowych razem wziętych).

Trzeba jednak pamiętać, że Orange to zarówno operator sieci komórkowej, jak i największy polski dostawca stacjonarnych łączy internetowych, wywodzący się z narodowego operatora działającego dawniej pod nazwą Telekomunikacja Polska S.A.

Sieci operatorów przedstawionych na wykresie obsługują ponad 60% polskich użytkowników. Podobnie jest w dziedzinie hostingu, gdzie prym wiodą nazwa.pl, home.pl, H88 i OVH.

fot. nazwa.pl