Orlen nowym właścicielem Polska Press

Repolonizacja mediów

Jednym z najważniejszych wydarzeń bieżącego tygodnia jest przejęcie przez PKN Orlen kontroli nad grupą Polska Press, zajmującą się wydawaniem prasy. Transakcja opiewająca na kwotę 120 milionów złotych nie została jeszcze oficjalnie zatwierdzona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jest to jednak wyłącznie kwestia czasu.

Rozwój Big Data

Co to oznacza? Przede wszystkim zapewnia koncernowi naftowemu dostęp do danych 17,4 miliona użytkowników korzystających na co dzień z serwisów wydawanych przez tę grupę. Prezes spółki Orlen, Daniel Obajtek, zapowiada, że planem na najbliższe lata ma być rozbudowa funkcjonujących w tych portalach systemów Big Data.

Służą one do zbierania informacji wśród użytkowników, w tym przypadku czytelników wydawanych przez Polska Press serwisów internetowych. Deklaracja rozbudowy takich narzędzi brzmi dość niepokojąco, bowiem już teraz witryny spółki górują w niechlubnych rankingach stron najbardziej śledzących użytkowników. Systemy Big Data pozwalają na podstawie zbieranych informacji personalizować wyświetlane użytkownikowi treści, co może w efekcie służyć do manipulowania opinią społeczną.

Z tego względu zakup Polska Press przez państwową spółkę jest wydarzeniem większej rangi, niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Orlen (a w efekcie rządzące firmą państwo) zyskuje w ten sposób dostęp nie tylko do sporej grupy odbiorców, ale też narzędzi mogących wywierać na nich wpływ i kształtować opinię społeczną.

fot. Polska Press Grupa