Oryginalny Vivo Apex trafi do sprzedaży

Vivo zaprezentowało na targach MWC koncepcyjny model, który jest pokryty w 98 proc. ekranem, co jest rekordowym wynikiem. W najgrubszym miejscu (na dole, pod ekranem) ramka ma 4,3 milimetra. Większość czujników ukryto pod powierzchnią ekranu, a kamerę do wideorozmów można wysunąć z górnej krawędzi, co także jest niespotykaną dotąd nowością.

Wyświetlacz urządzenia ma przekątną 5,99 cala i jest wykonany w technologii OLED, a czytnik linii papilarnych został wbudowany w jego powierzchnię. Za wydajność odpowiada układ Qualcomm Snapdragon 845.

Model Apex wywołał duże poruszenie i pojawiły się głosy, że to najbardziej innowacyjny smartfon tych targów. Teraz chińskie portale informują, że urządzenie ma trafić do sprzedaży w drugiej połowie tego roku. Cena na razie nie jest znana.