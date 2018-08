Oryginalny smartfon marki Turing

Turing HubblePhone to sprzęt nazwany na część popularnego teleskopu znajdującego się w przestrzeni kosmicznej. Sam sprzęt posiada trzy ekrany oraz kamerę o rozdzielczości 60 megapikseli, a także wycięcie w wyświetlaczu.

To jeszcze jednak nie koniec. HubblePhone miałby bez problemu posłużyć do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, byłby konsolą do gier, a także zostałby naszpikowany algorytmami sztucznej inteligencji.

Sam projekt pozostaje na razie w fazie prototypu. W kontekście specyfikacji HubblePhone miałby korzystać z procesora Qualcomm Snapdragon 855, 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Na pokładzie urządzenia użytkownicy mieliby do czynienia również z dwoma akumulatorami.

Cena? Zaledwie 2749 dolarów, czyli około 10 tysięcy złotych.