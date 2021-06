Osiem lat więzienia za cyberwymuszenia

Aresztowania na Ukrainie

Ukraińska policja zatrzymała członków znanego gangu specjalizującego się w pisaniu oprogramowaniem szantażującego (ransomware), który ostatnio atakował amerykańskie uniwersytety i firmy.

We współpracy z Interpolem oraz władzami USA i Korei Południowej aresztowano sześciu członków ukraińskiej grupy hakerskiej Cl0p, która jest podejrzana o wyrządzenie szkód w wysokości ponad pół miliarda dolarów.

Cl0p to jeden z gangów, który przechwytuje dane ofiary, żądając okupu za ich udostępnienie. Grupa coraz częściej grozi również ujawnieniem poufnych informacji online, jeśli zaatakowany odmówi zapłaty, co jest taktyką znaną jako „podwójne wymuszenie". Ostatnio ofiarami hakerów padły m.in. amerykańskie uniwersytety (Stanforda i Kalifornijski), a także firma naftowa Shell i międzynarodowa korporacja prawnicza Jones Day. W większości przypadków włamywacze wykorzystywali lukę w oprogramowaniu firmy Accellion, służącym do udostępniania plików, a używanym przez atakowane firmy i instytucje.

Ślady prowadzą do Rosji

Aresztowanie miało miejsce po wielu zuchwałych atakach na powiązane ze sobą obiekty, urządzenia, instalacje i usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania administracji, do których dochodziło w ostatnich tygodniach. W maju było głośno o zakłóceniu działania rurociągu dostarczającego ropę naftową do znacznej części wschodniego wybrzeża USA. Biały Dom oskarżył Rosję o to, że to z jej terytorium przeprowadzono atak.

Podczas spotkania w Genewie prezydent USA Joe Biden i prezydent Rosji Władimir Putin poruszyli i przedyskutowali temat zagrożenia złośliwym oprogramowaniem.

Niektórzy eksperci twierdzą, że Moskwa pozwala przestępcom korzystającym z oprogramowania ransomware działać bezkarnie w kraju, zakładając, że hakerzy nie będą atakować instytucji rosyjskojęzycznych, natomiast dadzą rządowi wgląd w uzyskane tajne informacje. Już przed szczytem zarówno Putin, jak i Biden sugerowali, że są otwarci na wymianę cyberprzestępców.

Groźni hakerzy za kratkami

Ukraińska policja poinformowała, że przeprowadziła w obwodzie kijowskim 21 przeszukań domów i samochodów aresztowanych, konfiskując sprzęt komputerowy, 5 mln hrywien ukraińskich (około 185 tys. dolarów) oraz mienie. Nagrania wideo udostępnione przez policję pokazują funkcjonariuszy wchodzących do posiadłości położonych w zamożnych dzielnicach i policjantów holujących luksusowe samochody (m.in. tesle). Policja potwierdziła również, że zamknięto część infrastruktury cyfrowej grupy.

Na tym etapie prowadzonego dochodzenia nie jest jasne, czy aresztowani byli głównymi członkami grupy, czy osobami z nią powiązanymi. Zatrzymanym grozi osiem lat więzienia.

