Osiem niedrogich gadżetów Hykker w Biedronce

Słuchawki Gaming Sound XR to urządzenie przeznaczone dla graczy poszukujących wysokiej jakości dźwięku i modnego designu. Charakteryzują się lekką, regulowaną konstrukcją, a komfort ich użytkowania zwiększają poduszki. Nauszniki wyróżniają się też wyrazistym podświetleniem LED. Urządzenie posiada wbudowany mikrofon, który pozwala na komunikację z innymi graczami oraz regulator głośności umiejscowiony na przewodzie. Słuchawki Gaming Sound XR dostępne będą w cenie 39,99 zł.

Mysz optyczna Gaming SET XR charakteryzuje się 4 stopniami czułości: 800, 1200, 1600 oraz 2400 DPI i posiada 6 przycisków oraz rolkę przewijania. Precyzję ruchów zapewnia antypoślizgowe wykończenie bocznych krawędzi oraz przewód w tekstylnym oplocie. Mysz podświetlana jest diodami LED w 7 różnych kolorach. Co więcej, oferowana jest w zestawie z podkładką, którą wyróżnia antypoślizgowa konstrukcja oraz wzmocnione brzegi. Cena myszy optycznej Gaming SET XR z podkładką to 39,99 zł.

VR Glasses 3D to gogle wirtualnej rzeczywistości, które pracują w połączeniu ze smartfonami o przekątnych ekranu od 4 do 5,5" i posiadającymi żyroskop. Dzięki nim bez opuszczania własnego pokoju, można oglądać trójwymiarowe filmy i zdjęcia, cieszyć się przestrzennym światem gier, a także wirtualnie zwiedzać muzea lub wędrować po najdalszych zakątkach świata. Gogle posiadają funkcję regulowania soczewek, dzięki czemu można poprawić ostrość wyświetlanego obrazu i dopasować go do indywidualnych preferencji. VR Glasses 3D posiadają także trzy otwory wentylacyjne zapewniające komfort użytkowania nawet podczas dłuższego czasu rozrywki. Do zestawu z goglami dołączony jest pilot sterujący, łączący się ze smartfonem za pomocą Bluetooth. Gogle VR Glasses 3D oferowane będą za 39,99 zł.

Hykker X Range to gamingowa klawiatura mechaniczna. W urządzeniu zastosowano technologię podświetlania Color-LED, dzięki której klawiatura płynnie zmienia podświetlenie i kolory w sześciu trybach. Co istotne dla graczy - każdy klawisz ma swój własny, niezależny przełącznik UnionBest Blue, wpływający na poprawę szybkości reakcji. W efekcie możliwe jest osiągnięcie lepszych wyników rywalizacji. Przyciski klawiatury wykonano z twardego, odpornego na zarysowania tworzywa APS i osadzono je na stabilnej, aluminiowej płycie. Połączenie pomiędzy komputerem a klawiaturą zapewnia wytrzymały przewód w oplocie tekstylnym, gwarantujący większą trwałość i bezpieczeństwo. Cena klawiatury gamingowej X Range to 149 zł.

Gaming Master FX to zestaw składający się z klawiatury multimedialnej oraz myszki optycznej, przeznaczony dla wszystkich miłośników gier komputerowych. Pierwsze z urządzeń to podłączana przez port USB klawiatura z membranowym mechanizmem przycisków (104 w układzie QWERTY), wyposażona w dodatkowe 10 przycisków do sterowania multimediami. W klawiaturze zastosowano technologię podświetlania Color-LED. Klawiatura dostępna jest w czterech wariantach kolorystycznych: czarno-niebieskim, czarno-czerwonym, biało-niebieskim i grafitowo-żółtym.

Drugim elementem zestawu jest mysz optyczna. Jest ona przeznaczona dla graczy praworęcznych, a dzięki antypoślizgowemu przewodowi USB w oplocie o długości 150 cm, gwarantuje dużą swobodę i precyzję ruchów. Mysz wyposażona jest w 6 przycisków oraz rolkę do przewijania. Jej wskaźnik optyczny o rozdzielczości od 800 do 2400 DPI powinien spełnić oczekiwania graczy preferujących niskie czułości. Atrakcyjność akcesorium dopełnia zmienne podświetlenie LED w 7 różnych kolorach. Mysz dostępna jest w kolorze grafitowo-czarnym.

Urządzenia są kompatybilne z systemami Windows 7, 8, 10, Vista, XP i 2000. Cena zestawu Gaming Master FX marki Hykker to 59,90 zł.

Vision 130 to wielofunkcyjny, multimedialny projektor wyposażony w najnowszą technologię LED. Pozwala na wyświetlanie obrazu o przekątnej od 34 do 130 cali w rozdzielczości HD i Full HD, o jasności 110 lumenów. Urządzenie posiada wejścia HDMI, USB, SD, AV i RGB i jest kompatybilne ze wszystkimi popularnymi urządzeniami na rynku. Ponadto, projektor LED Vision 130 wyróżnia się estetyczną obudową w czarnym kolorze i łatwą obsługą. Komfortowe użytkowanie produktu zapewnia regulowany kąt nachylenia oraz dołączany pilot sterujący. Projektor multimedialny Vision 130 można będzie nabyć w cenie 299 zł.

Smartwatch Chrono 3 to multifunkcyjny zegarek na rękę. Posiada on dotykowy wyświetlacz LCD o rozmiarze 1.22". Smartwatch ma wbudowany moduł Bluetooth, umożliwiający synchronizację z innymi urządzeniami, zarówno ze smartfonami, jak i tabletami. Pozwala to na swobodne wysyłanie i odczytywanie SMS-ów ze sparowanych urządzeń. Natomiast opcja instalacji karty microSIM z transmisją 2G zapewnia bezproblemowe wykonywanie oraz odbieranie połączeń telefonicznych. Zegarek jest wyposażony również w aparat fotograficzny VGA. Pamięć zegarka można zwiększyć wkładając do niego kartę microSD - smartwatch posiada czytnik kart do 32 GB.

Zegarek swoją wydajność i długi czas działania na jednym ładowaniu zawdzięcza wbudowanemu akumulatorowi o pojemności 230 mAh (czas działania w stanie czuwania wynosi nawet do 72h). Sprzęt jest kompatybilny z dedykowanym systemem Android. Wraz z urządzeniem dostępna jest specjalna aplikacja, którą w łatwy sposób można pobrać po zeskanowaniu QR-kodu z opakowania. Smartwatch Chrono 3 dostępny będzie w trzech kolorach: czarnym, czerwonym i niebieskim, w cenie 89,90 zł.

Tablet myTab 10 posiada ekran o przekątnej 10,1" i rozdzielczości 1280 x 800 pikseli, a komfort obsługi zabezpiecza metalowa obudowa. Wykorzystanie technologii In-Plane Switching gwarantuje szersze kąty widzenia i lepsze odwzorowanie kolorów.

Urządzenie posiada wiele przydatnych funkcji. Zaliczyć do nich można: robienie zdjęć oraz nagrywanie filmów dzięki aparatowi fotograficznemu 2.0 Mpx i przedniej kamerze VGA. Tablet ma wbudowany moduł Bluetooth 4.0, który zapewnia bezprzewodowe połączenie się z innymi urządzeniami: smartfonami, głośnikami, czy laptopami. Z kolei Wi-Fi oraz łączność 3G pozwalają łączyć się z internetem. Tablet oferuje też funkcję Dual SIM. Urządzenie wyposażono także we wbudowany odbiornik GPS oraz radio FM. Tablet posiada 16 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia jej o dodatkowe 128 GB dzięki czytnikowi kart microSD.

Za długą pracę tabletu odpowiada akumulator Li-ion o pojemności 5000 mAh. Nad płynnym działaniem czuwa procesor MT8321 Quad-Core oraz 1 GB pamięci RAM. Tablet myTab 10 działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 7.0 Nougat. Jest wyposażony w gniazda microUSB oraz mini-jack 3.5 mm. Tablet myTab 10 dostępny będzie w cenie 379 zł.

Wymienione produkty marki Hykker znajdą się w ofercie wszystkich sklepów sieci Biedronka w Polsce. Oferta ważna jest od 13 do 26 listopada br. lub do wyczerpania zapasów.