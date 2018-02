Osiem nowych gier w marcu w usłudze Xbox Game Pass

Usługa Xbox Game Pass umożliwia dostęp do ponad 150 pełnych gier na konsolę Xbox One, oraz tytułów z konsoli Xbox 360 dostępnych we wstecznej kompatybilności, w ramach jednego abonamentu, w stałej cenie. Abonament Xbox Game Pass, kosztujący 29 zł miesięcznie, można kupić na stronie producenta lub bezpośrednio w Sklepie Xbox na konsoli Xbox One, korzystając zarówno z karty płatniczej, jak i z kart przedpłaconych dostępnych w sklepach stacjonarnych. Każdy posiadacz konta Xbox Live może skorzystać z bezpłatnego, 14-dniowego okresu testowego. Korzystanie z usługi Xbox Game Pass nie wymaga posiadania abonamentu Xbox Live Gold.

Wraz z marcowym rozszerzeniem katalogu gier, usługa Xbox Game Pass będzie obecnie obejmować również premierowe wydawnictwa własne Microsoft Studio na konsolę Xbox One, na równi z ich datą premiery rynkowej. Oznacza to, że w dniu premiery gry „Sea of Thieves", zaplanowanej na 20 marca tego roku, gracze będą mieć wybór pomiędzy zakupem tytułu na własność w wersji cyfrowej lub pudełkowej, albo uzyskaniem dostępu do gry w ramach atrakcyjnego cenowo abonamentu. Na podobnych zasadach do już zapowiedzianych tytułów ekskluzywnych, w tym „State of Decay 2" i „Crackdown 3", do abonamentu dołączą przyszłe wydawnictwa Microsoft Studios, w tym nowe części serii „Halo", „Forza" i „Gears of War".

W marcu katalog zostanie rozszerzony o 8 nowych gier, wśrod nich:

Sea of Thieves (dostępna od dnia premiery 20 marca 2018)

Rise of the Tomb Raider

Super Lucky's Tale

Resident Evil Revelations 2

Oxenfree

Sonic CD

The Final Station

Dovetail Games Euro Fishing