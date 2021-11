Osobisty trener psów w Twojej kieszeni

Z indywidualnym podejściem

Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację na urządzenie z Androidem lub iOS-em, by rozpocząć treningi ze swoim czworonogiem. W dodatku lekcje można dostosować do własnych potrzeb oraz do umiejętności, wieku czy nawet temperamentu psa. Do wyboru są m.in. szkolenia: „Podstawowe maniery", „Grzeczne chodzenie" i „Niezawodna pomoc". Są również treningi dotyczące różnych zachowań, np. skakania przez przeszkody oraz specjalne kursy, jak „Pierwsze lekcje szczeniąt" czy te przygotowane z myślą o energicznych psach, które potrzebują więcej ruchu.

Oglądaj i ucz się

Każdy kurs rozpoczynamy od zapoznania się z tutorialem, w którym znajdziemy liczne wskazówki i rady. Trening prowadzimy zgodnie ze swoim rytmem, a postępy zaznaczamy w aplikacji. Gdy szkolenie zostanie ukończone, można nawet otrzymać certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności. W razie wątpliwości użytkownicy mogą kontaktować się z profesjonalnymi trenerami (bezpośrednio z poziomu aplikacji lub poprzez e-maile). Dotychczas z programu Sniffy skorzystało 4 tys. osób.

fot. Sniffy