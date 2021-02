Osoby z Reddita i Robinhooda będą zeznawać w sprawie Gamestopu

Szukanie winnych

Wciąż nie milkną echa zamieszania na Wall Street. W styczniu spore grono użytkowników Reddita wywołało potężne straty finansowe wielkich funduszy inwestycyjnych. Najbardziej ucierpiał Melvin Capital, który utracił ponad 50% swoich aktywów. Fundusz wypożyczył od inwestorów sporo akcji sklepu GameStop celem ich sprzedaży, a następnie odkupu.

Przewidywano spadek ich wyceny tuż po sprzedaży – wtedy różnica ceny między dwoma transakcjami stanowiłaby dla Melvin zysk, a wypożyczenie akcji uchroniłoby ich właścicieli przed stratami. Masowy wykup akcji przez użytkowników Reddita sprawił jednak, że kurs niespodziewanie wzrósł, a Melvin musiał odkupić akcje dużo drożej. Na wzroście kursu zyskali natomiast mali inwestorzy.

Obecnie trwa natomiast poszukiwanie winnych. Nadzór finansowy skompletował już listę osób do przesłuchania. Trafili na nią: dyrektor generalny Reddita Steve Huffman, Vlad Tenev (jeden z współtwórców wykorzystywanej przez inwestorów aplikacji Robinhood) i Keith Gill, inwestor finansowy działający na Reddicie pod pseudonimem DeepFuckingValue, prowadzący też w serwisie YouTube kanał o inwestowaniu.

Przesłuchanie odbędzie się w formie wirtualnej i będzie dotyczyć wspomnianego już wzrostu cen GameStopu. Nadzór finansowy chce sprawdzić, czy było to wynikiem niedopuszczalnych manipulacji finansowych. New York Times donosi, że Gill zainwestował 53 tysiące dolarów w akcje spółki... już w 2019 roku. Dziwnie zbiegło się to z rozpoczęciem przez niego działalności, mającej na celu promować inwestowanie na giełdzie przez szarych ludzi. Wygląda na to, że jeszcze minie trochę czasu, nim wszystkie wątki tej sprawy zostaną już wyjaśnione.

