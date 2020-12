Ostatnia aktualizacja Flash Playera wydana

Oczekiwany koniec

Koniec Flash Playera był zapowiadany już od dawna. Firma Adobe jakiś czas temu ogłosiła, że zamierza porzucić oprogramowanie; zdecydowała się jednak wydać ostatnią już łatkę do niego. W pożegnalnym komunikacie Adobe podkreśla wpływ Flasha na wizualny rozwój sieci.

Do lamusa

Wsparcie dla Flasha skończy się już 31 grudnia 2020 roku, zaś od 12 stycznia 2021 roku tworzone przy jego pomocy treści będą już ze względów bezpieczeństwa blokowane. Choć Flash na stałe zapisze się na kartach historii internetu, obecnie jest już dość mocno przestarzały. W ostatnich latach wyraźnie stracił na popularności, w 2019 roku funkcjonując już tylko na 4% witryn, a ogłoszenie jego uśmiercenia tylko pogłębiło ten trend. Obecnie korzysta z niego zaledwie 2,5% wszystkich stron internetowych, a twórcy wielu z nich pracują nad przesiadką na HTML5.

Symboliczna łatka

Co wnosi ostatnia aktualizacja? Zawiera w zasadzie tylko tymczasowe poprawki bezpieczeństwa i jest dla twórców bardziej pretekstem do tego, by pożegnać się ze swoim dziełem. Producent wprost zaleca, by aplikację w najbliższym czasie odinstalować. Jeżeli nie zrobimy tego sami, Flasha skasuje za nas styczniowa aktualizacja Windowsa.

fot. Adobe