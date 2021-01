Ostatnie godziny z Endomondo

Znika najpopularniejsza sportowa aplikacja

Po 13 latach producent aplikacji, czyli firma Under Armour, zamyka Endomondo. Przyczyny podjęcia takiej decyzji nie są znane, jednak najprawdopodobniej firma chce się skupić na rozwoju usługi MapMyRun, do której użytkownicy mogą przenieść swoje dane z Endomondo. Mają na to czas do 31 stycznia 2021 r. Wszystkie dane z aplikacji zostaną natomiast usunięte 31 marca.

Ostatni moment na pobranie sportowej historii

Zapisane dane można pobrać w formie archiwum. W tym celu trzeba się zalogować na stronę internetową Endomondo, a następnie przejść do zakładki „Ustawienia". Te osoby, które zainstalowały już MapMyRun, mogą natomiast zsynchronizować aplikacje i przesłać dane. Niestety, nie wszystkie informacje zostaną przeniesione. W nowej aplikacji nie będziemy mieć dostępu m.in. do naszych rekordów, planów treningowych czy znajomych.

fot. Pixabay