Outriders - premiera polskiej gry z wyższej półki

Akcja z RPG

Gra Outriders powinna ucieszyć entuzjastów strzelania z elementami RPG. Wydarzenia ukazywane są tu z perspektywy trzeciej osoby, tytuł zaś pozwala pograć samotnie lub w niewielkiej grupie z dwójką znajomych. Niezależnie od tego, na co się zdecydujemy, czeka na nas świat z niedalekiej przyszłości, kiedy ludzkość, próbując ratować się po nieodwracalnej dewastacji środowiska naturalnego i klimatu Ziemi, szuka schronienia na planecie Enoch. Nie wszystko jednak, jak można przypuszczać, idzie zgodnie z planem i choć statek kolonizacyjny dociera na miejsce, ciąg niekorzystnych zdarzeń doprowadza do tego, że koniec końców budzimy się w innej rzeczywistości, a odpowiedzialność za losy zdewastowanej przez tajemniczą anomalię osady kolonistów przechodzą w ręce gracza. Sama gra mechaniką przypomina serię Borderlands, gdzie możemy liczyć na wartką akcję i mnóstwo wyposażenia dla naszej postaci do zebrania po drodze.

Jeśli ta krótka charakterystyka to za mało, by przekonać się do gry, twórcy – co dziś już zdecydowanie niecodzienne i warte odnotowania – udostępnili za darmo wersję demonstracyjną. Ten fragment rozgrywki można pobrać ze Steama, jak również ze sklepów konsol Xboxa i Sony. Sama gra ukazała się na pecetach, konsolach PS4, PS5, Xboksach One, X/S, jak również w Google Stadia i usłudze GeForce Now.



Jaki sprzęt do Outriders?

Minimalne wymagania sprzętowe to procesor Intel Core i5-3470 lub AMD FX-8350, 8 GB RAM i Nvidia GeForce GTX 750 Ti lub AMD Radeon R9 270x. Taki zestaw pozwoli pograć w rozdzielczości 720p przy 60 fps z niskimi detalami wyświetlanej grafiki. Wysoka jakość obrazu przy rozdzielczości 1080p i wydajności 60 fps wymaga procesora Intel Core i7-7700 lub AMD Ryzen 5 2600X z 16 GB RAM-u i kartą GF GTX 1070 lub Radeonem RX Vega 56. Z kolei ustawienia ultra i QHD z 60 fps zobaczą posiadacze Intela Core i7-10700K lub Ryzena 7 3700X sparowanego z 16 GB RAM-u i kartą GF RTX 3080 lub Radeonem RX 6800XT.

Co ciekawe, posiadacze kart Nvidii ostatnich dwóch generacji mogą skorzystać z technologii DLSS, co – jak deklaruje producent – sprawia, że każda karta z serii GeForce RTX jest w stanie przekroczyć granicę 60 fps w rozdzielczości QHD. W przypadku 4K zaś możemy spodziewać się przyrostu wydajności do 73%.