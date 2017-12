P10050, P16750 i P20100 - niewielkie powerbanki ADATA

Nowe powerbanki zostały wyposażone w akumulatory o pojemnościach 10050 mAh, 16750 mAh i 20100 mAh, które pozwalają na co najmniej czterokrotne naładowanie typowego smartfona lub jedno pełne doładowanie 10" tabletu. Dzięki dwóm portom USB, modele P10050, P16750 i P20100 umożliwiają ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie z łącznym natężeniem prądu 2 A. Wszystkie modele mają również wbudowane latarki LED.

Powerbanki spełniają normy bezpieczeństwa IEC. Gwarantuje to, że są one zabezpieczone przed przeładowaniem, całkowitym rozładowaniem, przegrzaniem, zwarciem, przepięciami i zbyt dużym prądem ładowania. Co więcej, ich obudowy zostały wykonane z materiałów ognioodpornych.

Model P10050 wyróżnia się spośród dwóch pozostałych zaokrągloną obudową i jednolitą kolorystyką. Jest dostępny w szczęściu kolorach: białym, czarnym, jasnoniebieskim, ciemnoniebieskim, różowym i czerwonym.

P16750 i P20100 posiadają natomiast dwukolorowe obudowy o dość klasycznych kształtach. P16750 jest dostępny w wersji niebiesko-białej i czerwono-czarnej, a P20100 - zielono-białej i niebiesko-czarnej.

Powerbanki trafią do sprzedaży na początku przyszłego roku. Sugerowane ceny to odpowiednio 69 zł, 89 zł i 109 zł dla modeli P10050, P16750 i P20100.