P30 Pro i P30 - nowe flagowce Huaweia

Główny aparat Huawei P30 Pro został wyposażony w cztery obiektywy, natomiast Huawei P30 w trzy obiektywy, opracowane we współpracy z marką Leica. Innowacją jest teleobiektyw z peryskopowym układem soczewek, który daje niespotykaną dotąd w smartfonach możliwość wykonywania zdjęć w bardzo dużym zbliżeniu bez utraty jakości zdjęcia. Użytkownik P30 Pro ma do wyboru 5-krotny zoom optyczny, 10-krotny zoom hybrydowy i aż 50-krotny zoom cyfrowy.

Aparat główny Huawei P30 i P30 Pro wykorzystuje obiektyw o rozdzielczości 40MP z przesłoną f/1.6 (do potwierdzenia: czy w modelu P30 f/1.8) oraz ultraszerokokątny obiektyw o rozdzielczości 20MP (w modelu P30 - 16 MP) z przesłoną f/2.2. Kolejnym jest teleobiektyw o rozdzielczości 8MP. Czwarty obiektyw w Huawei P30 Pro to rozwiązanie typu ToF (z ang. Time of Flight). Dzięki niemu, smartfon oblicza odległości w przestrzeni kadru, co umożliwia uzyskanie jeszcze bardziej artystycznego efektu Bokeh polegającego na większym rozmyciu bardziej oddalonych od aparatu przestrzeni lub obiektów.

Aparaty fotograficzne obu modeli zostały wyposażone w innowacyjny sensor SuperSpectrum. Dzięki temu rozwiązaniu, czułość ISO aparatu P30 Pro w trybie automatycznym wynosi nawet 410 tysięcy - prawie 4-krotnie więcej w porównaniu do poprzednika, modelu Huawei P20 Pro. Dzięki sensorowi SuperSpectrum można wykonywać wysokiej jakości zdjęcia nocne, a także nagrywać wideo w trybie nocnym, co jest innowacyjną propozycją w przypadku smartfonów jako takich.

Przedni aparat Huawei P30 i P30 Pro wyposażony jest w obiektyw o rozdzielczości 32MP z przesłoną f/2.0.

A co z wideo?

Sensor SuperSpectrum pozwala uzyskać wysokiej jakości nagranie nawet przy bardzo słabym świetle, a udoskonalona stabilizacja optyczna OIS (Optical Image Stabilization) w aparacie oraz stabilizacja obrazu wspierana przez sztuczną inteligencję AIS (Huawei AI Stabilization) minimalizują zakłócenia wywołane przez drgania ręki, także podczas rejestrowania w jakości 4K przy płynności 60fps (dotyczy Huawei P30 Pro). Dodatkowo, peryskopowy SuperZoom pozwala uzyskać niezwykle wyraziste zbliżenia.

Kolejną nowością w modelach z serii P30 jest funkcja Huawei Dual-View. Wykorzystuje ona obiektywy aparatu głównego smartfona i pozwala na nagrywanie dwóch klipów jednocześnie - jeden w ujęciu szerokokątnym, a drugi w zbliżeniu (funkcja dostępna w kolejnych aktualizacjach oprogramowania).

Udoskonalona sztuczna inteligencja



Podobnie jak poprzednia generacja smartfonów z serii P, modele Huawei P30 Pro i Huawei P30 wspomagane są przez sztuczną inteligencję wbudowaną w dedykowany, podwójny chipset procesora Kirin 980. Specjalne algorytmy sztucznej inteligencji rozpoznają w czasie rzeczywistym różne obiekty i sceny, a także tło. Sztuczna inteligencja wyręcza użytkownika w wyborze najlepszych z możliwych parametrów, takich jak oświetlenie i cieniowanie, a także wypoziomowanie sceny.

Huawei AI HDR+ umożliwia zarówno głównej jak i przedniej kamerze robienie wyraźnych zdjęć pod światło, eliminując efekty prześwietlenia i przyciemnienia. Tymczasem funkcja Super Portrait, również wykorzystująca AI, pozwala uchwycić ostrość najdrobniejszych szczegółów portretu przy artystycznym nieostrym tle.

Technologia SuperCharge

Huawei P30 Pro został wyposażony w baterię o pojemności 4200 mAh. Zapewnia to użytkowanie telefonu w standardowych warunkach od 1,5 do 2 dni. Dzięki funkcji szybkiego ładowania Huawei SuperCharge 40W, Huawei P30 Pro można naładować aż do 70% zaledwie w 30 minut. Ładowanie 10-minutowe zapewnia 30% baterii.

Huawei P30 Pro ma też funkcję ładowania bezprzewodowego 15W, a dzięki funcji ładowania zwrotnego może służyć za przenośny, bezprzewodowy powerbank - wystarczy zbliżyć smartfon do innego urządzenia, a jego bateria zostanie zasilona energią z Huawei P30 Pro.

Huawei P30 został wyposażony w baterię o pojemności 3650 mAh.

Funkcja OneHop

OneHop to nowa, innowacyjna funkcja telefonów z serii P30 oraz jednego z ultrabooków Huawei, pozwalająca na proste przenoszenie plików z jednego urządzenia na drugie. Wystarczy przyłożyć Huawei P30 lub Huawei P30 Pro do komputera MateBook 13 i bezpiecznie przenieść dane między urządzeniami. Nie potrzebny jest kabel, Wi-Fi ani USB. Funkcja umożliwi przeniesienie nawet 500 zdjęć w minutę, a transfer 1GB filmu zajmuje dzięki OneHop tylko około 42 sekundy.

Ekrany

W Huawei P30 Pro zastosowano ekran OLED o przekątnej 6,5", natomiast w Huawei P30 - ekran OLED o przekątnej 6,1". Rozdzielczość ekranów w obu modelach to FullHD+. Oba modele charakteryzują się rozwiązaniem DewDrop, czyli niedużym wcięciem na ekranie, w którym znajduje się przedni aparat fotograficzny. Obudowa telefonów wyróżnia się zaokrąglonymi krawędziami, a połączenie szkła i metalu wpisuje się w najnowsze trendy wzornictwa. Wygodnym rozwiązaniem jest też skaner odcisku palca zintegrowany z wyświetlaczem.

Huawei P30 Pro (wersja 8+256G) dostępny jest na polskim rynku w czterech wariantach kolorystycznych: opal, aurora niebieski i czarny, natomiast bursztynową wersję będzie można kupić tylko w sklepie Huawei Warszawa w Arkadii. Model Huawei P30 Pro w wersji 6+128G dostępny jest w trzech kolorach: opal, aurora niebieski i czarny - tak samo jak model P30.

Rekomendowane ceny



• Huawei P30 Pro (wersja 8+256G): 4 299 PLN

• Huawei P30 Pro (wersja 6+128G): 3 799 PLN

• Huawei P30: 2 999 PLN

Smartfony Huawei P30 i Huawei P30 Pro wchodzą do sprzedaży w Polsce w dniu światowej premiery - 26 marca.

SPECYFIKACJA: