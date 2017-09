P81, P85 i P93 - trzy myszki marki Bloody

P81, P85 i P93 wyposażono w 8 programowalnych przycisków, podświetlenie RGB oferujące paletę 16,8 milionów kolorów oraz precyzyjne sensory optyczne PixArt PMW3325. Dzięki nim, gracze mogą korzystać z opcji ustawień rozdzielczości do 5 000 DPI. Dodatkowo, próbkowanie na poziomie 1000Hz / 1ms gwarantuje natychmiastową rejestrację każdego ruchu dłoni użytkownika.



Przyciski oraz rolka scrolla w P81, P85 i P93 wykorzystują technologię opartą o promieniowanie podczerwone - Light Strike. Jej użycie gwarantuje rekordowo niski czas reakcji przycisku - zaledwie 0,2 milisekundy. Dzięki Light Strike znika także problemem podwójnego kliknięcia, który pojawia się w myszkach posiadających klasyczne, metalowe przełączniki. Producent zapewnia, że żywotność przycisków wynosi 20 milionów kliknięć. P81, P85 i P93 wykorzystują metalowe ślizgacze Metal X'Glide Armor Boot.

Bloody P93 to najmniejsza mysz z nowej serii. Jej długość 128 mm i szerokość 68 mm stanowi wygodny wybór dla graczy o mniejszych dłoniach. Dodatkowo, boczne panele gryzonia posiadają gumowaną powierzchnię, która poprawia komfort użytkowania. P85 to największe urządzenie ze wszystkich nowych modeli zaprezentowanych przez Bloody - jego wymiary to 135x78 mm. Kształt P85 docenią osoby o masywnych dłoniach, które do tej pory miały problem ze znalezieniem wygodnej myszki. Wersja P81 charakteryzuje się szeroką szczeliną między dwoma głównymi przyciskami oraz matowym plastikiem umieszczonym po bokach urządzenia. P81 jest węższa od modelu P85 (70 mm), przy zachowaniu tej samej długości. Dostosowano ją do uchwytu palm-grip. Wszystkie nowe gryzonie Bloody są symetryczne i skierowane do osób lewo- i praworęcznych.



Sprzęt gamingowy Bloody oferuje specjalne oprogramowanie, które umożliwia zmianę systemu strzelania w grach FPS. Korzystając wyłącznie z myszki, gracz w ułamku sekundy może wybrać tryb prowadzenia ognia - pojedynczy, seriami lub automatyczny. Inną dostępną opcją jest możliwość konfiguracji do sześciu trybów snajperskich.

Dodatkowo, wbudowana pamięć wewnętrzna pozwoli zapisać aktualnie wykorzystywane ustawienia oraz profile bezpośrednio w urządzeniu. Myszki Bloody są dostępne w sklepach z akcesoriami i sprzętem komputerowym w cenie już od 80 zł (P81) lub od 91 zł (P85 i P93).