PC Format 3/2020 w kioskach od 6 kwietnia 2020 r.

Na naszym Facebooku oraz Instagramie zadawaliście pytania: Kiedy pojawi się nowy numer PC Formatu? Czy PC Format 3 w ogóle będzie można kupić? Jak obecna sytuacja wpływa na wydanie 3 numeru pisma? Na bieżąco informowaliśmy was o tym, że tak, numer PCF 3/2020 zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w sprzedaży się ukaże, kupić go można będzie w ten sam sposób, co zawsze – w otwartych kioskach i salonikach prasowych – płyta również będzie normalnie dołączona do pisma, jednak epidemia wpłynęła mimo wszystko i na nas i na to wydanie. Kierujemy zatem do was poniższe słowa:

Miłe i mili,

coś, co zaczęło się dość niewinnie w Chinach, przybrało trudny – jeszcze kilka tygodni temu niemożliwy do przewidzenia – obrót.

Jest jednak jak jest

i trzeba tę niecodzienną sytuację mądrze przetrwać.

W związku z zamknięciem granic, kłopotami w transporcie i mogącymi nastąpić niedoborami papieru zarząd zdecydował o zmniejszeniu objętości tego numeru.

W imieniu wydawnictwa chciałem prosić Was, drogie Czytelniczki i drodzy Czytelnicy, o zrozumienie.

Co niniejszym czynię. Jednocześnie zapewniam, że dołożymy starań, abyście mieli co czytać.

Zaglądajcie więc częściej na stronę www.pcformat.pl, gdzie opublikujemy artykuły, które „nie zmieściły” się w edycji papierowej tego numeru PC Formatu.

I tak niebawem znajdziecie na WWW:





wielki test klawiatur mechanicznych;

obszerny poradnik, w jaki sposób, po co (żeby nie dać śledzić się Google’owi) i na których smartfonach zainstalować alternatywny otwartoźródłowy system operacyjny /e/;

artykuł technologiczny na temat projektu SETI (z okazji jego zamknięcia po 20 latach);

a także materiał o rocznicy premiery rynkowej legendarnego już dziś komputera ZX Spectrum, zwanego „gumowcem”.

A może dorzucimy jeszcze coś ekstra? Obiecujemy, że tak. Śledźcie nas na bieżąco i dawajcie znać, jak podobają Wam się porady, felietony i programy z płyty.

Bądźmy wszyscy zdrowi (na umyśle również) i zachowujmy się godnie.

Adam Chabiński, redaktor naczelny PC Formatu.