PHILIPS - 27-calowy monitor QHD

Ostry obraz i kolory, które wpadają w oko

Firma MMD, zajmująca się globalną sprzedażą i marketingiem monitorów PHILIPS, poszerzyła ofertę o model 276E8FJAB. Wykorzystuje on matrycę IPS o przekątnej 27 cali i rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli (QHD). Obraz jest więc bardziej szczegółowy, a sam monitor, w odróżnieniu od modeli 4K, nie ma zbyt wygórowanych wymagań sprzętowych. Można go podłączyć zarówno do stacjonarnego komputera z przeciętnie wydajną kartą graficzną, jak i do laptopa ze średniej półki cenowej.

Mocną stroną modelu 276E8FJAB jest wyświetlacz z technologią PHILIPS Ultra Wide-Color, który sprawia, że wyświetlane kolory są żywsze i przez to obraz prezentuje się bardziej naturalnie dla ludzkiego oka. Zastosowana matryca IPS ma bogatą przestrzeń barw (132% sRGB) i szerokie kąty widzenia, więc nadaje się do zastosowań multimedialnych oraz amatorskiej obróbki fotografii i materiałów wideo. Współczynnik kontrastu wynosi tu 1000:1, a maksymalna jasność podświetlenia to 350 cd/m².

Monitor do domu

PHILIPS 276E8FJAB wyróżnia się przemyślanym wzornictwem, charakterystycznym dla urządzeń z serii E. Dedykowany jest głównie dla osób poszukujących uniwersalnego monitora, nadającego się zarówno do pracy jak i do oglądania filmów czy grania w gry. Urządzenie z podstawą waży tylko 4,69 kg.

PHILIPS 276E8FJAB oferuje dwie technologie, które docenią osoby spędzające dużo czasu przed ekranem: Flicker-free oraz LowBlue. Pierwsza z nich ogranicza męczące wzrok migotanie wyświetlacza, druga natomiast redukuje emisję niebieskiego światła. Przy codziennym użytkowaniu przydatna może być również funkcja PHILIPS SmartContrast, automatycznie analizująca wyświetlany obraz i dobierająca optymalne ustawienia ekranu.

Monitor wyposażony został w złącza: VGA, HDMI 1.4 oraz DisplayPort 1.2. W obudowie osadzono głośniki stereo o mocy 3 W każdy. Dodatkowo urządzenie posiada gniazdo słuchawkowe. Cechą wspólną z monitorami PHILIPS linii E jest przejrzyste menu ekranowe, obsługiwane za pomocą przełącznika przypominającego joystick.

Cena i dostępność

PHILIPS 276E8FJAB w polskich sklepach zadebiutuje w maju. Sugerowana przez producenta cena detaliczna monitora wynosi 1699 zł.