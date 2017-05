PHILIPS 328E8QJAB5 - 32-calowy monitor z FreeSync

Ekran oferuje rozdzielczość Full HD (1920 x 1080 pikseli), ale nadrabia rozmiarem obszaru roboczego - przeciwległe rogi ekranu są oddalone o 80 cm. Zaletą modelu PHILIPS 328E8QJAB5 jest to, że w odróżnieniu od monitorów QHD i 4K do generowania płynnego obrazu w grach wystarczy komputer o przeciętnej specyfikacji. Można go również podłączyć do laptopa.

Monitor, choć nie jest modelem typowo gamingowym, wspiera technologię AMD FreeSync. Poczucie immersji dodatkowo zwiększa ekran o promieniu krzywizny 1800 mm oraz autorska technologia PHILIPS Ultra Wide-Color, poprawiająca odzwierciedlenie barw na matrycy VA - gamut sięga 126 proc. palety sRGB. Współczynnik kontrastu wynosi 3000:1, a maksymalna jasność podświetlenia ekranu to 250 cd/m². Monitor wspiera rozwiązanie Flicker-Free, które redukuje migotanie wyświetlacza i zapobiega szybkiemu męczeniu się wzroku.



PHILIPS 328E8QJAB5. Monitor pomimo swoich rozmiarów waży 7,2 kg. Dostępny jest w dwóch kolorach obudowy: czarnym oraz spiżowym.

Urządzenie wyposażono w złącza: VGA, HDMI oraz DisplayPort. W obudowie osadzone zostały dwa głośniki stereo o mocy 3 W każdy.

Cena i dostępność



PHILIPS 328E8QJAB5 będzie dostępny na rynku polskim pod koniec maja. Sugerowana przez producenta cena detaliczna to 1469 zł.