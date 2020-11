PS 5 bez spersonalizowanej obudowy

Nie tylko biała

Do oficjalnej premiery PlayStation 5 pozostało już tylko kilka dni. Premiera w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Kanadzie, Meksyku, Australii, Nowej Zelandii oraz Korei Południowej zaplanowana jest na 12 listopada. W pozostałych regionach (w tym w Polsce) odbędzie się tydzień później. Konsola będzie miała bardzo nowoczesne wzornictwo. Zostanie jednak zaoferowana tylko w białej wersji kolorystycznej. Nie wszystkim fanom Sony się to podoba, dlatego z zainteresowaniem przyjęto informację o rozpoczęciu przedsprzedaży paneli bocznych w różnych kolorach (srebrnym, wiśniowym, czarnym, niebieskim i moro). Ofertę przygotowała firma PlateStation. Zestaw paneli kosztował 40 dolarów.

Panele nie trafią do kupujących

W międzyczasie firma (pod wpływem ostrzeżeń ze strony prawników Sony) zmieniła nazwę na Customize My Plates. W ostateczności okazało się jednak, że nie tylko nazwa jest własnością intelektualną Sony, ale również panele boczne konsoli. Firma została zatem zmuszona do anulowania wszystkich zamówień. Sprzedaż lub dystrybucja paneli do PS 5 skończyłaby się skierowaniem sprawy do sądu. Customize My Plates kontynuuje jednak pomysł personalizacji konsoli. Teraz w ofercie ma naklejki na obudowę.

Przedstawiciele Sony na razie nie wydali oficjalnego komunikatu na temat tego, czy koncern będzie we własnym zakresie produkował wymienne obudowy.

fot. Customize My Plates