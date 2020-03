Pakiet programów graficznych CorelDRAW 2020

CorelDRAW Graphics Suite 2020 to najnowsza propozycja firmy Corel. W jej skład wchodzą zarówno pakiety dla systemów macOS i Windows, jak i przeglądarkowa aplikacja CorelDRAW.app. Obejmują one kolekcję aplikacji do tworzenia ilustracji wektorowych, układów stron, typografii, edycji zdjęć itp.

Tegoroczne wydanie wprowadza usprawnienia przyspieszające tworzenie złożonych projektów i grafik. W pracy zespołowej przyda się też dostęp do centrum współpracy, które umożliwia synchronizację czynności wykonywanych na bieżąco w tym samym projekcie. Stworzone pliki można też łatwo oceniać i opatrywać komentarzami.

W aplikacji zaproponowano wiele metod przyspieszających pracę dzięki wykorzystaniu AI. Pojawi się nadpróbkowanie obrazów i usuwanie artefaktów, opcja PowerTRACE służąca do przekształcania bitmapy na postać wektorową, ustawienia efektów inspirowanych najpopularniejszymi artystami i stylami, a także narzędzie do szybkiego zaznaczania obszarów poprzez wykrycie jego krawędzi. Istotne będzie też zwiększenie wydajności całego pakietu.

Zestaw można kupić za ok. 3200 zł w przypadku licencji stałej lub 1600 zł w przypadku rocznej subskrypcji. Producent zapowiedział też 15-dniową wersję próbną.

fot. Corel