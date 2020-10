Pakistan blokuje TikToka

Przedstawiciele pakistańskiego urzędu zajmującego się nadzorowaniem rynku usług telekomunikacyjnych – Pakistan Telecommunication Authority (PTA) – podjęli decyzję o zakazaniu korzystania w kraju z aplikacji TikTok. Powodem jest pozostawienie w serwisie „niemoralnych" i „nieprzyzwoitych" treści, których usunięcia żądał PTA.

Według firmy analitycznej Sensor Tower w liczącym nieco ponad 200 milionów mieszkańców Pakistanie aplikacja TikTok została zainstalowana przez 43 miliony użytkowników, Sprawia to, że Islamska Republika Pakistanu zajmuje 12. miejsce pod względem liczby osób korzystających z TikToka (na całym świecie aplikacja została zainstalowana 2,2 miliarda razy).

